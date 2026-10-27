PORTO ERCOLE – Il granchio blu continua a mettere a rischio la piccola pesca dell’Argentario. A denunciarlo è Roberto Sclano, pescatore di Porto Ercole, secondo cui il crostaceo alieno ha ormai superato la fase del semplice danno al pescato per diventare un problema diretto agli attrezzi da lavoro.

«Erano già capitati dei danneggiamenti ma questa volta mi hanno rovinato tutte le reti – racconta il pescatore – Quando le ho recuperate ho trovato attaccati decine di granchi blu, le hanno devastate, non ne ho mai presi grandi così, mai visti», racconta Sclano.

Ieri, lunedì 26 ottobre, il pescatore aveva calato le reti nello specchio d’acqua davanti alla laguna, senza trovare particolari problemi. «Non c’erano – ricorda – Stamani, invece, al ritorno lì davanti, le reti erano piene e tutte strappate, alcuni erano così aggrovigliati nelle reti che era anche difficilissimo toglierli».

Reti da oltre 2.000 euro danneggiate

Il danno non riguarda soltanto le quantità di pesce: le reti utilizzate dal pescatore hanno un valore superiore ai 2.000 euro e ora risultano seriamente compromesse.

«Sono costretto a ripararle impiegando personale e molto tempo, oppure a ricomprarle – spiega Sclano – In entrambi i casi perderò giorni, e quindi anche il pescato che in quel tempo potevo raccogliere».

Un fermo tecnico che, per una piccola impresa di pesca, significa costi aggiuntivi e mancate entrate in un periodo già reso difficile dal caro carburante e dalla presenza del granchio blu.

Un problema annoso e la richiesta di interventi

Non è la prima segnalazione. Sclano aveva già denunciato in passato come la diffusione del granchio blu avesse ridotto il pescato e reso più complicato lavorare nelle zone costiere tra Orbetello, Burano e Feniglia. Il problema, sottolinea il pescatore, è ormai strutturale.

Il pescatore di Porto Ercole invita ancora una volta le istituzioni a intervenire con maggiore incisività nelle aree più colpite, per contenere la diffusione del granchio blu prima che i danni alle reti e alla fauna diventino ancora più pesanti.

«Quando il granchio blu arriva al mare in alcune zone è letteralmente la fine del pescato – torna a ricordare – il fatto che lunedì fosse andato tutto bene e questo martedì invece abbia tirato su reti devastate mi fa pensare che qualcosa sia repentinamente cambiato. Sto chiedendo informazioni per capire se da ieri a oggi questa improvvisa e massiccia presenza del granchio blu in quella zona non sia solo colpa del clima».