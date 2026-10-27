FOLLONICA – Imparare il valore della legalità e della sicurezza attraverso l’esperienza diretta, vivendo da vicino il lavoro quotidiano di chi tutela i cittadini. È questo l’obiettivo di “Ragazzi on the Road”, il progetto educativo nazionale al quale il Comune di Follonica ha ufficialmente aderito.

L’iniziativa offre ai giovani a partire dai 16 anni l’opportunità di affiancare, durante specifici turni operativi, gli agenti della Polizia Locale, le altre Forze di Polizia e gli operatori del soccorso, per comprendere concretamente le conseguenze dei comportamenti a rischio e l’importanza della prevenzione.

Un’esperienza formativa che punta a rafforzare il senso civico, la responsabilità individuale e la consapevolezza del ruolo fondamentale svolto dalle istituzioni nella tutela della collettività.

“La cultura della legalità e della sicurezza si costruisce innanzitutto attraverso l’educazione e la consapevolezza – dichiarano il sindaco Matteo Buoncristiani e l’assessore alla Sicurezza Giorgio Poggetti – Con questo progetto vogliamo offrire ai nostri giovani un’occasione concreta per comprendere cosa significhi garantire ogni giorno la sicurezza dei cittadini. Vedere da vicino le conseguenze di comportamenti irresponsabili e conoscere il lavoro di chi interviene nelle emergenze rappresenta un insegnamento che va ben oltre qualsiasi lezione teorica. Investire nella formazione dei ragazzi significa investire in una comunità più responsabile e sicura”.

L’adesione a “Ragazzi on the Road” si inserisce nel percorso di educazione stradale e alla legalità già promosso dall’Amministrazione comunale, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, Forze di Polizia e giovani cittadini.

Le candidature dovranno essere presentate alla segreteria di “Ragazzi on the Road” entro il 31 ottobre 2026.