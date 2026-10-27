CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia ha approvato una serie di provvedimenti che interessano la gestione finanziaria dell’Ente, la tutela ambientale, la disciplina della Darsena comunale e l’organizzazione dei mercatini delle opere dell’ingegno e dei non professionisti.

Tra le delibere approvate il Bilancio Consolidato 2025, lo strumento che consente di avere una visione complessiva della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Comune e degli organismi che fanno parte del Gruppo di Amministrazione Pubblica. Nel perimetro di consolidamento rientrano, oltre al Comune di Castiglione della Pescaia, l’Azienda Speciale “Castiglione 2014”, CO.E.SO. – SDS Grosseto, E.P.G. – Edilizia Provinciale Grossetana S.p.A., Netspring S.r.l. e Intesa S.p.A..

L’approvazione consente di disporre di un quadro unitario dei risultati e della situazione patrimoniale dei diversi soggetti, rafforzando gli strumenti di programmazione, controllo e trasparenza dell’Amministrazione. Il risultato di esercizio è positivo in tutto il perimetro di solidità.

Approvato il nuovo Regolamento Comunale della Darsena, che aggiorna e sostituisce quello del 2013, adeguandolo alla normativa vigente e alle attuali esigenze di gestione. Il nuovo regolamento disciplina in maniera organica l’utilizzo dei posti barca, gli ormeggi, la navigazione e lo stazionamento in sicurezza, i servizi, l’accesso e la viabilità interna, la vigilanza, la raccolta dei rifiuti e gli obiettivi di tutela ambientale.

L’aggiornamento tiene conto anche delle nuove disposizioni in materia di sicurezza dei servizi marittimi e portuali e mira a garantire una gestione più chiara, ordinata e sicura della Darsena, definendo con maggiore precisione diritti, obblighi e responsabilità di utenti, Gestore e Amministrazione.

Il Consiglio comunale ha adottato anche l’aggiornamento del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), il cui impianto originario risale al 2005. La revisione si è resa necessaria alla luce delle trasformazioni intervenute nel territorio e del nuovo percorso di pianificazione urbanistica comunale.

Il Piano aggiorna la classificazione acustica delle diverse aree del territorio sotto il profilo acustico e costituisce uno strumento di prevenzione e di tutela della qualità ambientale e della vita dei cittadini. L’aggiornamento interessa l’intero territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni di Punta Ala, Vetulonia, Buriano e Tirli, tenendo conto anche delle differenti caratteristiche del periodo estivo e invernale.

Il Nucleo di Valutazione comunale ha inoltre stabilito la non assoggettabilità del Piano alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. L’adozione apre ora la fase di pubblicazione e partecipazione prevista dalla normativa, con la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni prima dell’approvazione definitiva.

Il Consiglio comunale ha approvato la modifica del Regolamento per lo svolgimento dei mercatini delle opere del proprio ingegno e dei non professionisti, con l’individuazione di una nuova area in via Roma, prima dell’intersezione con via Gramsci in direzione via Balzini.

La modifica è stata determinata da esigenze di ordine e sicurezza pubblica segnalate dalla locale Stazione dei Carabinieri, in relazione alla precedente collocazione dei banchi in Corso della Libertà, in prossimità della caserma. La nuova area, già utilizzata in parte per i banchi del mercato delle opere dell’ingegno, consente di mantenere l’attività garantendo condizioni più adeguate sotto il profilo logistico e della sicurezza.

Per il periodo estivo sono previsti 14 posteggi, di cui due riservati alle persone con disabilità.

Approvato inoltre l’Accordo di ricerca tra Comune di Castiglione della Pescaia, Politecnico di Milano e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, finalizzato allo sviluppo della conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico del territorio comunale, con particolare riferimento alle aree di Punta Ala, Rocchette e Riva del Sole.

L’accordo, della durata di tre anni, prevede la collaborazione tra le tre istituzioni attraverso la condivisione di competenze, esperienze, dati e documentazione, anche nell’ambito del percorso di rinnovamento degli strumenti di pianificazione comunale.

L’iniziativa prende spunto dal workshop “Redesigning Punta Ala – a Certain Modernism on the Tyrrhenian Coast”, organizzato nel 2026 dal Politecnico di Milano e dalla Soprintendenza e patrocinato dal Comune.