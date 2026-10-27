GROSSETO – Tre vittorie e una sconfitta nello scorso fine settimana per le giovanili del Circolo Pattinatori Grosseto sulla pista “Mario Parri” di via Mercurio, con lo splendido debutto stagionale – per gli under 11 addirittura la prima uscita della loro carriera – delle compagini dei più piccoli.

Esordio straripante per i piccoli Under 11, che hanno firmato un clean sheet con ben 12 reti contro Siena, grazie a una serie di ottime e veloci azioni. La gara si è decisa nella prima frazione con i bambini di Polverini sul 5-0.

U11, C.P. Grosseto-Siena 12-0

C.P GROSSETO: Chiaramonti, Nugnes, Colitta (2), Rossi (5), Pieri (5), Massimo. All. Franco Polverini.

SIENA: Corallo; Santoni, Omar, Picchi, Parente, Bertacchi. All. Gabriele Mariotti.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli.

Anche gli Under 13, al debutto nella nuova categoria, dopo il quinto posto in Italia con gli Under 11, hanno chiuso la partita senza subire reti dal Sarzana B, trascinati in attacco da Alessandro Marinoni e Pietro Spinosa. Gara decisa nella prima frazione: dopo 15 minuti il quintetto di Stefano Paghi era sul 4-0.

U13, C.P. Grosseto-Sarzana B 7-0

C.P. GROSSETO: Bianchi, Nugnes; Capecchi, De Lello, Mantovani, Crudo, Marinoni (4), Spinosa (3), Antonelli. All. Stefano Paghi.

SARZANA B: Colangelo; Fabbi, Toffano, Barsanti, Sanfilippo, Gigli. All. Maurizio Corona.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli.

Successo tennistico per gli Under 15 di Franco Polverini, che riscattano la battuta d’arresto d’esordio imponendosi 6-1 nel derby con il Follonica. Il successo è maturato solo nella ripresa, dopo che Alice Sorbo e i suoi compagni sono andati all’intervallo sul 2-1. Nella ripresa la doppietta di Bacci, Bordan e Marinoni hanno permesso al Grosseto di prendere il largo contro un avversario di ottima qualità.

U15, C.P. Grosseto-Follonica Hockey 6-1

C.P. GROSSETO: Mori; Bacci (2), Alice Sorbo, Marinoni (1), Gabriele Sorbo (2), Amerighi, Bordan (1), Barracani, Sensi. All. Franco Polverini.

FOLLONICA: Galoppi, Esposito; Tarassi, Biagini, Rosadini, Croci, Righini, Nerozzi, Bucciacchio, Azzempamber (1). All. Fabio Bellan.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli.

Prima sconfitta, infine, per gli Under 17 di Massimo Mariotti, che si arrendono dopo un bel duello contro il Sarzana A. I liguri sono passati due volte in vantaggio, ma prima Alessio Tonini, nel primo tempo, e Alex Convertini, nella ripresa, hanno trovato il pareggio, prima del 3-2 definitivo di Traina realizzato a 5’56 dalla sirena.

U17, C.P. Grosseto-Sarzana A 2-3

C.P. GROSSETO: Conti; Tonini (1), Edward Convertiti Mann, Alexander Convertiti Mann (1), Boni, Civitarese, Sensi. All. Massimo Mariotti.

SARZANA A: Krocka; Fabbi, Amatuzzo, Miozzo, Traina (2), Tonelli, Lagomarsini (1). All. Maurizio Corona.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli.