PITIGLIANO – Oggi, 27 ottobre, gli artificieri dell’Esercito del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore hanno completato le operazioni di disinnesco di un residuato bellico risalente alla Seconda guerra mondiale.

L’ordigno, del peso complessivo di circa 453 chili, di cui 270 di esplosivo, era stato rinvenuto nel Comune di Pitigliano, all’interno di un terreno demaniale interessato dai lavori per la realizzazione di un ponte, nell’alveo del fiume Fiora.

Le operazioni di bonifica

Le operazioni di bonifica, sviluppate in due fasi, sono state coordinate dalla Prefettura di Grosseto e dal Comando territoriale Nord dell’Esercito di Padova, con il supporto delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, della Croce Rossa italiana, dell’Asl, della Protezione civile e del Comune di Pitigliano.

Nella prima fase, gli specialisti del nucleo Cmd (Conventional Munition Disposal) dell’Esercito hanno provveduto alla neutralizzazione dell’ordigno attraverso la rimozione dei sistemi di innesco. In seguito, gli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri hanno trasportato la bomba in un’area sicura per il successivo brillamento.

Strade interdette e residenti evacuati

Per garantire la sicurezza dei cittadini durante le operazioni, nella fase di rimozione del sistema di innesco è stato interdetto il traffico su alcune strade adiacenti alla zona del ritrovamento. Sono stati inoltre evacuati i residenti delle aree limitrofe.

Oltre 260 interventi nel 2024

Nel corso del 2024, gli specialisti dell’Esercito di Castel Maggiore hanno effettuato circa 260 interventi, con la distruzione di 620 ordigni, tra cui cinque bombe d’aereo, nella propria area di competenza: Emilia-Romagna, nelle province di Bologna, Forlì-Cesena e Rimini, e Toscana, nelle province di Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena e Grosseto.

La bonifica dei residuati bellici rientra tra i compiti assegnati alle Forze armate, da sempre al servizio del Paese per salvaguardare l’incolumità dei cittadini.