GROSSETO – Sessant’anni dopo l’alluvione del 4 novembre 1966, Grosseto si prepara a ricordare uno degli eventi più drammatici della sua storia. Un anniversario importante per la città, che sarà celebrato con una serie di iniziative dedicate alla memoria di quei giorni e al ruolo svolto dai Vigili del Fuoco al fianco della popolazione.

Il programma delle celebrazioni sarà presentato lunedì 2 novembre, alle 11.30, nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, nel corso di una conferenza stampa organizzata congiuntamente dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dall’amministrazione comunale.

L’iniziativa commemorativa avrà come titolo «1966-2026, l’alluvione, i Vigili del Fuoco con la loro città» e sarà un’occasione per ripercorrere una pagina che ha segnato profondamente la comunità grossetana, ricordando anche l’impegno dei soccorritori durante l’emergenza.

Alla presentazione interverranno il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Roberto Bonfiglio e il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, insieme ai rappresentanti delle istituzioni coinvolte.

Durante l’incontro saranno illustrati il calendario degli appuntamenti e le iniziative previste per il sessantesimo anniversario, con particolare attenzione alla memoria storica dell’alluvione e al legame tra i Vigili del Fuoco e la città.

La conferenza stampa si concluderà con un momento di riconoscimento ufficiale: l’amministrazione comunale consegnerà alcuni attestati di benemerenza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e alla famiglia Davitti.

Un primo appuntamento, dunque, che aprirà il percorso delle commemorazioni dedicate al 4 novembre 1966, una data rimasta nella memoria collettiva di Grosseto e dell’intera Maremma.