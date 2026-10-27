BRACCAGNI – Dopo la partecipata assemblea pubblica dedicata al tema dell’agrivoltaico e all’impatto degli impianti su larga scala nel paesaggio locale, è stato deciso di organizzarsi ufficialmente. Il giorno 21 ottobre 2026, presso l’Oratorio della Chiesa di Braccagni, i cittadini si sono riuniti per firmare l’atto costitutivo del “Comitato civico per la tutela del territorio di Braccagni e Montepescali”.

L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione degli abitanti e delle realtà locali per la salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio agrario tradizionale, delle vocazioni turistico-ricettive e della biodiversità di un’area dal grande valore storico e naturalistico.

Durante l’incontro è emersa con forza la necessità di promuovere una transizione ecologica corretta e partecipata, che non vada a discapito della tutela del suolo, delle produzioni agricole di eccellenza e dell’identità della comunità.

Nel corso della riunione fondativa Eliseo Polverelli è stato nominato Coordinatore del Comitato. «Il Comitato non nasce con un atteggiamento di preclusione a prescindere – spiegano i promotori – ma con la ferma volontà di difendere il nostro patrimonio territoriale, agricolo e paesaggistico. Chiediamo trasparenza, coinvolgimento dei cittadini e pianificazione responsabile, affinché la tutela di Braccagni, Montepescali e delle aree circostanti rimanga al centro di ogni scelta sul futuro del territorio.

Tra le idee emerse, oltre ad aderire alla rete di comitati che già sono nati in altre realtà del territorio, anche quella di coinvolgere enti nazionali e sovranazionali per la tutela di un patrimonio storico e paesaggistico che, sin dal tempo degli Etruschi, ci è stato tramandato e che oggi è a rischio a fronte di investimenti che appaiono motivati prevalentemente dalla speculazione finanziaria, incuranti del bene comune delle comunità locali».

Nelle prossime settimane il Comitato avvierà una serie di azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, per promuovere l’adesione di tutti i residenti e portatori di interesse che condividono i medesimi obiettivi di salvaguardia del territorio.