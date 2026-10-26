GROSSETO – La città renderà omaggio alla memoria di Mario Innocenti, dedicandogli una piazzetta nel cuore della città, accanto alla Biblioteca Comunale Chelliana.

L’inaugurazione si terrà venerdì 30 ottobre, alle ore 9, in via Mazzini 36, e rappresenterà un momento di ricordo e riconoscimento nei confronti della sua figura.

L’intitolazione della piazzetta vuole custodire nel tessuto urbano di Grosseto il ricordo di Mario Innocenti, affinché il suo nome continui a essere parte della vita cittadina e possa essere tramandato alle future generazioni.

La scelta di uno spazio pubblico nelle immediate vicinanze della Biblioteca Comunale Chelliana è alquanto simbolica: un luogo dedicato alla lettura, alla conoscenza e alla cultura che diventa anche occasione per ricordare chi ha contribuito, attraverso il proprio impegno, alla valorizzazione dei libri e della parola scritta.

Con questa inaugurazione, Grosseto rende così permanente il ricordo di Mario Innocenti, affidandolo a uno spazio aperto alla comunità e destinato a entrare nella quotidianità della città.

L’inaugurazione

Venerdì 30 ottobre 2026

Ore 9:00

Via Mazzini 36, accanto alla Biblioteca Comunale Chelliana