GROSSETO – È stata una mattinata all’insegna della partecipazione, del confronto e dell’entusiasmo quella di ieri, domenica 25 ottobre, alla Fondazione Il Sole di Grosseto, dove si è svolta la Conferenza programmatica “Grosseto Futura”, promossa dal Partito Democratico.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di iscritti, cittadini, simpatizzanti e numerosi volti nuovi, che hanno scelto di avvicinarsi al dibattito politico e di contribuire attivamente alla costruzione di una visione condivisa per il futuro della città.

La formula dei tavoli tematici ha favorito un confronto aperto e costruttivo tra tecnici e non tecnici, professionisti, cittadini e responsabili dei dipartimenti del PD. Un’occasione concreta di ascolto e dialogo, nella quale esperienze e competenze diverse si sono incontrate per elaborare idee e proposte sui principali temi dello sviluppo cittadino: dal lavoro alla sanità, dalla scuola alle politiche giovanili e di genere, fino all’urbanistica, alla riqualificazione dei quartieri e delle frazioni e alla valorizzazione del centro storico.

Da ogni tavolo sono emersi contributi significativi, proposte concrete e spunti di riflessione che non resteranno sulla carta. Tutto il materiale raccolto durante la mattinata confluirà infatti nel programma di governo della coalizione in vista delle prossime sfide amministrative, con l’obiettivo di tradurre le idee dei cittadini in progetti e azioni per la Grosseto di domani.

«La straordinaria risposta di oggi dimostra quanto la nostra comunità abbia voglia di essere protagonista del proprio futuro, dichiara l’on. Marco Simiani, deputato del Partito Democratico e segretario cittadino del PD. Vedere una sala così gremita ci riempie di orgoglio e ci dà una carica enorme. Ci siamo confrontati mettendoci in ascolto, raccogliendo idee e costruendo proposte concrete. Questo patrimonio di contributi ed entusiasmo rappresenterà una componente fondamentale del programma della nostra coalizione. Grosseto ha bisogno di una visione nuova, partecipata e inclusiva e oggi, insieme, abbiamo compiuto un passo importante in questa direzione».

Il Partito Democratico di Grosseto ringrazia tutti coloro che hanno partecipato alla Conferenza, i coordinatori dei tavoli di lavoro e la Fondazione Il Sole per l’ospitalità e la collaborazione.

Il percorso di ascolto e partecipazione proseguirà con nuovi incontri in tutto il territorio comunale, per consolidare il dialogo con la comunità e costruire, insieme ai cittadini, una proposta di governo concreta, credibile e condivisa, capace di rispondere alle esigenze di Grosseto e delle sue frazioni in vista delle elezioni amministrative del 2027.