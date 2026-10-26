FOLLONICA – Su disposizione del presidente del Consiglio Alberto Aloisi è stato convocato il Consiglio comunale per il giorno 28 ottobre 2026, alle ore 9, in presenza presso la Sala consiliare.

Ecco l’ordine del giorno:

1. Proposta n. 49 – Processo verbale seduta Consiglio comunale 2 luglio 2026 – Approvazione.

2. Comunicazioni del presidente del Consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri.

3. Domanda di attualità: Servizio di pulizia degli immobili comunali – Chiarimenti sui ritardi nei pagamenti, sulla regolarità dell’affidamento e, in particolare, sulle tutele delle lavoratrici impiegate e del personale dipendente. Prot. n. 43790 del 20-10-2026, presentata dai consiglieri e dalle consigliere Giacomo Manni, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Francesca Stella, Andrea Pecorini ed Emanuele Betti.

4. Proposta n. 59: Azienda farmaceutica municipalizzata: approvazione conto consuntivo 2025 e ripartizione degli utili.

5. Proposta n. 60: Approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2025.

6. Proposta n. 57: Mozione “Commissioni consiliari trasparenti – Per la trasmissione in diretta streaming e la pubblicazione delle registrazioni video delle sedute delle Commissioni consiliari”, prot. 42291 dell’8-10-2026, presentata dalle consigliere e dai consiglieri Giacomo Manni, Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

7. Proposta n. 58: Mozione “Adesione del Comune di Follonica alla Rete delle amministratrici toscane di Anci Toscana”, prot. 42293 dell’8-10-2026, presentata dalle consigliere e dai consiglieri Giacomo Manni, Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

8. Ordine del giorno, prot. 42297 dell’8-10-2026: “La Palestina non deve sparire”, presentato dai consiglieri e dalle consigliere Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Giacomo Manni, Andrea Pecorini e Francesca Stella.

È possibile seguire il Consiglio comunale in streaming accedendo al canale YouTube del Comune: https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams