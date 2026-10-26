MASSA MARITTIMA – Da questa mattina l’istituto superiore Bernardino Lotti è una scuola occupata. Gli studenti sono entrati nell’edificio e hanno dato il via alla protesta. Nell’occupazione sono coinvolti entrambi i plessi, quello di via Manganelli e quello di via Martiri di Niccioleta.

Una scuola di riferimento per le Colline metallifere

Il Lotti è uno dei principali poli scolastici delle Colline Metallifere e accoglie ogni giorno studenti da Massa Marittima e dai comuni vicini. Proprio in queste settimane l’istituto era stato protagonista di Green Game, il progetto sulla sostenibilità ambientale che ha coinvolto oltre duecento ragazzi.

Il documento degli studenti

Gli studenti hanno diffuso un documento politico e organizzativo in cui spiegano le ragioni dell’occupazione del Bernardino Lotti, che è prevista da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre, per cinque giorni scolastici. La mobilitazione, scrivono, nasce da problemi concreti di sicurezza, qualità degli ambienti e diritto allo studio, che però non sono separati dal contesto nazionale: condizioni materiali delle scuole, risorse per l’istruzione e disuguaglianze economiche incidono direttamente sulla vita dei ragazzi.

Le richieste per l’istituto

Il testo elenca le criticità segnalate nell’istituto: finestre che non si aprono o non si chiudono, infiltrazioni d’acqua, muffa e umidità, bagni chiusi o non pienamente utilizzabili, illuminazione danneggiata, laboratori e palestra da verificare e riqualificare, materiali didattici rotti, insufficienti o obsoleti. Sulle finestre, dicono gli studenti, è stato riferito che la soluzione proposta dalla dirigenza sarebbe stata bloccarle con un quaderno. Per ogni problema chiedono una verifica tecnica, l’individuazione del responsabile, interventi risolutivi e tempi certi.

Gli studenti chiedono anche un confronto formale con la dirigenza scolastica e con la Provincia di Grosseto, ciascuna per le proprie competenze. La manutenzione degli edifici delle scuole superiori spetta alla Provincia. Vogliono risposte scritte, impegni verificabili e aggiornamenti periodici: «Non consideriamo sufficienti promesse generiche», si legge nel documento.

Le rivendicazioni nazionali

Accanto alle richieste locali, il documento prende posizione su temi nazionali. Gli studenti si dicono contrari al limite del 30% per specifiche categorie di alunni con cittadinanza non italiana nelle classi prime, previsto dal decreto-legge 170/2026 a partire dall’anno scolastico 2027/2028, e chiedono invece corsi di italiano come seconda lingua, mediazione linguistica e personale adeguato. Chiedono maggiori investimenti nella scuola pubblica, citando i dati dell’Ocse sulla spesa per l’istruzione e il bilancio del Ministero della Difesa, pur precisando che le due somme non sono direttamente trasferibili.

Sulla cultura della pace, si oppongono alla «normalizzazione della guerra come orizzonte educativo» e chiedono trasparenza su accordi e progetti con le forze armate. Chiedono infine più sostegni contro il carovita: libri e materiali accessibili, agevolazioni sui trasporti, accesso equo a laboratori e uscite didattiche. Il documento riporta un aumento dei prezzi al consumo del 4,2% a settembre 2026, secondo l’Istat.

Come si organizza l’occupazione

L’organo decisionale è l’assemblea plenaria, di due ore al giorno, che vota a maggioranza semplice per alzata di mano. Sono previsti un coordinamento operativo, un servizio d’ordine di studenti volontari senza poteri disciplinari e una redazione che raccoglie le segnalazioni e documenta gli impegni ricevuti. L’occupazione interessa solo la sede principale: la seconda sede resta aperta per chi non aderisce.

Gli studenti prevedono una verifica a circa tre mesi dalla fine della mobilitazione, per controllare quali interventi sono stati avviati o completati. Un’eventuale nuova occupazione, precisano, non sarà automatica e dovrà essere decisa democraticamente.

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