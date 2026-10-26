Alle 10 la riunione nella sala consiliare del Comune di Scansano. Sono invitati a partecipare i vertici di Asl e Coeso Società della Salute e i politici del territorio.

SCANSANO – È convocato per venerdì 13 novembre, alle ore 10, il Consiglio comunale aperto sul futuro della Rsa San Giovanni di Scansano. All’assise, che si terrà nella sala consiliare del Municipio, in via XX Settembre 34, sono stati invitati a partecipare l’assessora regionale alla Sanità, Monia Monni; Dario Rosini, direttore generale dell’Azienda Usl Toscana sud est; Antonfrancesco Vivarelli Colonna, presidente, e Tania Barbi, direttrice di Coeso Società della Salute; i parlamentari del territorio, i consiglieri regionali e le organizzazioni sindacali.

“La notizia improvvisa della chiusura della Rsa San Giovanni, di cui ho appreso in occasione dell’ultima giunta esecutiva del Coeso Società della Salute e contro la quale ho votato in quella circostanza, ha avuto un impatto su tutta la comunità”, dice Maria Bice Ginesi, sindaca di Scansano. “Adesso è il momento di avere risposte e certezze sul futuro degli ospiti e dei lavoratori. Il Consiglio comunale del 13 novembre è quindi l’occasione per rappresentare ai politici del nostro territorio e ai dirigenti dell’Azienda sanitaria e della Società della Salute la nostra decisa contrarietà e per conoscere i loro piani per il futuro di una struttura che assiste le persone anziane, rappresenta una sicurezza per le loro famiglie, dà lavoro a tanti professionisti ed è ben integrata nel nostro tessuto associativo e nella cittadinanza, grazie al personale che vi opera, che non finirò mai di ringraziare”.

“È inutile – conclude la sindaca Ginesi – continuare a riempirsi la bocca con progetti e finanziamenti per le aree interne, quando vengono sistematicamente impoverite di servizi ai cittadini“.