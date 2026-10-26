GROSSETO – Una bella medaglia d’argento per la giovanissima Andrea Barbieri alla Pole Revolution Italy a Roma.

In una gara d’alto livello Andrea, grossetana di dieci anni e talento della pole dance, si è trovata a competere nella categoria dai 10 ai 14 anni. In scena ha dominato, arrendendosi solo davanti a una ragazza di 14 anni ma il suo secondo posto brilla come l’oro, ottenuto grazie a una performance magistrale, brilla come l’oro.

Una grinta fuori dal comune e una forza espressiva travolgente: queste le doti che hanno permesso alla giovanissima atleta che si allena alla palestra Beta Flag di Grosseto di reggere la pressione del palcoscenico come una professionista consumata.

Straordinario il contributo della sua allenatrice Martina Tamanti, che ancora una volta ha dimostrato una capacità tecnica e umana eccezionale sapendo guidare, allenare e supportare Andrea passo dopo passo, forgiando un talento che continua a crescere e a superare ogni limite.

A rendere l’avventura ancora più speciale è stata la straordinaria “squadra” che ha sostenuto Andrea da vicino. A fare il tifo e a condividere l’emozione di questo traguardo sul palco come lei c’erano Riccardo Fuligni, proprietario della Beta Flag, il fratellino più piccolo di 8 anni Gianluca e il padre Donatello.