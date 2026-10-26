ALBINIA – Grave lutto per la diocesi e per le comunità parrocchiali di Albinia e San Donato. Don Arnaldo Combi è morto a 59 anni a causa di un malore improvviso, lasciando sgomenti i fedeli, i confratelli e quanti hanno condiviso con lui il percorso sacerdotale e pastorale.

La notizia ha suscitato profondo dolore nella comunità diocesana, che ricorda la figura del sacerdote e il suo impegno al servizio della Chiesa e del prossimo. Una perdita che riapre anche la ferita per la scomparsa prematura di altri sacerdoti, morti negli ultimi anni nel pieno del loro ministero: don Giovanni Angeli, don Michele Bistazzoni, don Giovanni Braghin e don Maurilio Carrucola.

Nel messaggio di cordoglio, la diocesi ringrazia il Signore e la famiglia di origine di don Arnaldo per il dono della sua vita, ricordando la testimonianza di fede e la dedizione con cui, seppur in un percorso troppo breve, ha svolto il proprio servizio pastorale.

Un pensiero particolare è rivolto a don Antonio Scolesi, che per tanti anni ha condiviso con don Arnaldo la vita e il ministero sacerdotale, collaborando con lui in diverse comunità.

La vita e il ministero sacerdotale

Don Arnaldo Combi era nato a Milano il 4 marzo 1967. Aveva maturato la vocazione sacerdotale in oratorio e, su proposta del proprio parroco, amico dell’arcivescovo Castellano di Siena, aveva intrapreso il percorso di formazione nel seminario toscano, condividendo gli anni di studio anche con seminaristi di Pitigliano.

Il 5 giugno 1999 era stato ordinato sacerdote per la diocesi insieme a don Domenico Donati. Il suo primo incarico pastorale era stato a Poggio Murella. In seguito aveva avviato una collaborazione con don Antonio Scolesi, prima a Piancastagnaio e poi ad Albinia.

Nel corso del suo ministero si era dedicato in modo particolare ai giovani. Negli ultimi anni aveva investito molte energie nelle attività dell’oratorio, accompagnando i ragazzi nel loro percorso di crescita umana e spirituale.

I funerali ad Albinia

Le esequie di don Arnaldo Combi saranno celebrate mercoledì 28 ottobre alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Albinia. La salma è esposta nella stessa chiesa, dove i fedeli possono recarsi per una visita e un momento di preghiera personale.

La diocesi affida il sacerdote alla misericordia di Dio con le parole della preghiera per i defunti: «L’eterno riposo dona a lui, Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen».