GROSSETO – La Lilt di Grosseto amplia la propria offerta di prevenzione con l’attivazione di un servizio di visite neurologiche, affidato al dottor Vincenzo Groccia. L’associazione, da sempre impegnata nella lotta contro i tumori e nella promozione della salute, dedicherà uno dei propri ambulatori a questa nuova attività, con l’obiettivo di contribuire alla diagnosi e al monitoraggio dei disturbi del sistema nervoso.

Tra gli ambiti di particolare attenzione c’è la prevenzione dell’ictus cerebrale, una patologia che rappresenta una delle principali cause di morte e la prima causa di disabilità. Le sue conseguenze possono avere un impatto significativo non soltanto sulla salute dei pazienti, ma anche sulle loro famiglie e sulla società.

Negli ultimi anni sono stati sviluppati trattamenti che hanno migliorato sensibilmente le possibilità di cura dell’ictus. La loro efficacia, tuttavia, dipende anche dalla tempestività dell’intervento: le terapie devono essere somministrate il prima possibile dall’esordio dei sintomi. Per questo l’ictus è considerato una patologia tempo-dipendente e la Regione Toscana ha istituito una rete dedicata, pensata per accelerare il trasferimento dei pazienti verso il centro ospedaliero più appropriato.

Il riconoscimento precoce dei sintomi e la prevenzione dei fattori di rischio sono quindi fondamentali. Tra gli esami che possono contribuire alla valutazione delle condizioni vascolari c’è l’ecocolor-Doppler dei vasi cerebro-afferenti, un’indagine rapida e ripetibile che permette di ottenere informazioni sullo stato dei vasi sanguigni che irrorano il cervello.

«Condivido i valori e l’impegno della Lilt e per questo ho deciso con molto piacere di aderire alla proposta di dedicare uno spazio mensile all’esecuzione dell’esame e alla valutazione degli altri fattori di rischio», ha dichiarato il dottor Groccia.

La valutazione neurologica può essere indicata in presenza di diversi disturbi, tra cui cefalee ricorrenti o emicranie intense, vertigini e problemi di equilibrio o coordinazione, vuoti di memoria, confusione e alterazioni cognitive. È opportuno rivolgersi a uno specialista anche in caso di debolezza muscolare, formicolii, cambiamenti della sensibilità, tremori o movimenti involontari.

Il direttore sanitario della Lilt di Grosseto, il dottor Bruno Mazzocchi, ha espresso soddisfazione per l’avvio della nuova attività, sottolineando ancora una volta l’importanza di diffondere la cultura della prevenzione e di mettere a disposizione della comunità servizi dedicati alla tutela della salute.

La direttrice Barbara Bricca ricorda che è possibile diventare soci della Lilt Aps-Ets di Grosseto e prenotare uno screening chiamando il numero 0564 453261. Ulteriori informazioni sulle attività e sui servizi disponibili sono consultabili sul sito www.liltgrosseto.it.