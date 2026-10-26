GROSSETO – Un incendio è scoppiato questa mattina, lunedì 26 ottobre, in un appartamento al quinto piano di un condominio di via Viazzi, nel quartiere Gorarella.

Due anziani, di 90 e 87 anni, che si trovavano in casa sono stati messi in salvo e, secondo le prime informazioni, stanno bene.

Le fiamme dalla cucina

Stando a una prima ricostruzione, il rogo si sarebbe originato in cucina dove una padella sui fornelli avrebbe preso fuoco. Al momento dell’incendio nell’abitazione c’erano due anziani, che sono state subito assistite dai sanitari e restano monitorate per precauzione, ma non sembrano aver riportato conseguenze.

L’allarme dato dal vicino

A dare l’allarme è stato un vicino di casa, un agente della polizia municipale che non era in servizio. Accortosi dell’incendio, ha chiamato i soccorsi e ha invitato tutti gli inquilini a lasciare l’edificio, che ospita dieci appartamenti.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco con due autobotti e un’autoscala, insieme alla polizia municipale e alla Misericordia.