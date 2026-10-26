GROSSETO – I giovani, le opportunità di fare impresa e l’importanza di creare nuove relazioni tra le aziende del territorio. Sono questi i temi al centro della puntata numero 113 de “Il tempo di un caffè”, il format di interviste de Il Giunco che oggi ospita Michele Agostini, presidente dei Giovani imprenditori di Cna Grosseto e della Toscana.

Un confronto che parte da Contamine, l’iniziativa organizzata nei giorni scorsi al Teatro Moderno di Grosseto, che ha riunito imprese, scuole e studenti della provincia per parlare di futuro, scelte e consapevolezza.

«Abbiamo invitato lo psicologo Luca Mazzucchelli per parlare ai ragazzi dell’importanza di essere consapevoli delle proprie scelte e di quello che vogliono fare nella vita – racconta Agostini –. Si pensa sempre che i giovani siano il futuro, quando in realtà i giovani sono già il presente».

Un messaggio che si lega alla filosofia dei giovani imprenditori di Cna: incentivare l’imprenditoria giovanile e incoraggiare i ragazzi a mettersi in gioco, senza aspettare necessariamente il momento perfetto.

«Il nostro obiettivo è spingere i giovani a intraprendere, a non aspettare, a buttarsi nel fare. Come diciamo sempre, da cosa nasce cosa. Partiamo e poi, da bravi artigiani, sapremo aggiustare quello che incontreremo lungo il percorso».

Il secondo tema è quello delle relazioni tra imprese, con un appuntamento che torna anche quest’anno: Eat to Meet, la cena organizzata dai Giovani imprenditori di Cna per favorire nuove conoscenze, collaborazioni e opportunità di lavoro.

La particolarità dell’iniziativa è la formula: a ogni portata i partecipanti cambiano tavolo, incontrando nuovi imprenditori e confrontandosi su idee, progetti e possibili partnership.

«La provincia di Grosseto è molto vasta e spesso le aziende fanno fatica a conoscersi – spiega Agostini –. Con Eat to Meet vogliamo creare un’occasione informale per raccontarsi, confrontarsi e magari far nascere nuove collaborazioni. È anche un modo per Cna di ascoltare le esigenze del territorio».

Il terzo tema riguarda proprio il prossimo appuntamento di Eat to Meet, in programma giovedì 12 novembre allo Steakhouse Brasa di Marina di Grosseto.

L’evento sarà aperto a tutte le imprese, non soltanto ai giovani imprenditori e agli under 40. Per partecipare sarà possibile registrarsi attraverso il link disponibile sui canali social di Cna.

«Non vogliamo mettere limiti di età – conclude Agostini – perché il nostro intento è contaminare il più possibile le aziende, creare occasioni di confronto e permettere agli imprenditori di trovare anche nuovi punti di vista».

Il tempo di un caffè

Quattro minuti, tre domande, due caffè e un ospite.

“Il tempo di un caffè” è il format video de Il Giunco, giunto alla sua seconda stagione, che racconta i protagonisti della Maremma attraverso interviste brevi, dirette e informali.

Politica, economia, cultura, sport, associazionismo e attualità: ogni puntata offre uno sguardo sui temi e sulle persone che animano il territorio.

Le puntate sono disponibili sui canali social de Il Giunco: Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

A condurre Daniele Reali, direttore de Il Giunco.

Per partecipare o proporre un ospite: [email protected] oppure WhatsApp 334.5212000.