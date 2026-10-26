CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Bella e convincente vittoria per la Blue Factor, nell’ultima giornata della Skate Italia Trophy: al pala Barsacchi il Castiglione di Michele Achilli supera i Pumas Ancora Viareggio di Mirko Bertolucci per 3-1. Una sfida che serviva soprattutto per la preparazione del campionato che scatterà nel prossimo fine settimana, in un girone quello di coppa dominato dal Follonica.

Nei biancocelesti torna Maldini, nei Pumas Cardella. Pronti via e maremmani che passano subito in vantaggio dopo una manciata di secondi. Esquibel taglia da destra e dal limite dell’area lascia partire un bolide che non lascia scampo a Ernesto Maggi, con la pallina che va a morire all’incrocio dei pali. 1-0. Ciupi è in serata e dice di no agli attacchi rossoverdi, con la retroguardia castiglionese ben guidata da Amato. I biancocelesti tentano di pungere soprattutto in contropiede e al 14′ trovano il raddoppio. Lasorsa gira, anche in questo caso imparabilmente, il servizio a centro area che vale il 2-0. I giovani viareggini non riescono a entrare con insistenza in area, e lo stesso Ernesto Maggi deve dire di no a Esquibel e ai tiri da lontano di Cabella e Amato.

Ad inizio ripresa Adriano Maggi si prende il blu, gancio a Cabella. I Pumas resistono al power play maremmano. Adriano Maggi ha l’occasione per accorcia su rigore: Ciupi è granitico a dirgli di no. Il Castiglione chiude così i conti al 15′. Ernesto Maggi respinge corto e Guarguaglini a porta praticamente sguarnita insacca il 3-0. Anche Escobar si prende il cartellino blu. E in power play il Viareggio segna quasi allo scadere della superiorità con Carrieri, da fuori dopo una serie di passaggi. 3-1. Nel finale il Castiglione controlla senza troppe difficoltà. Sabato al Casa Mora, alle 19, la prima giornata di campionato: la Blue Factor ospita il Sarzana.

Skate Italia Trophy 6G. Pumas Viareggio-Blue Factor Castiglione 1-3

PUMAS VIAREGGIO: Ernesto Maggi, Matteo Davanzo; Elia Cardella, Matteo Marchetti, Lorenzo Bernardo Benvenuti, Adriano Maggi, Lorenzo Cortesi, Samuele Barsaglini, Francesco Carrieri, Giuseppe Olivieri. All. Mirko Bertolucci.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Raffaello Ciupi, (Michael Saitta); Samuel Leonardo Amato, Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alex Raffaelli, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Michele Achilli.

ARBITRI: Franco Ferrari di Viareggio e Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (0-2) 0’18” Esquibel (C), 14’01 Lasorsa (C); st 15’12 Guarguaglini (C), 21’16 Carrieri (V).

Netta vittoria per 7-0 degli Under 17 La Scala. Partita combattuta, a dispetto del risultato finale: al Casa Mora il Castiglione ha dovuto lottare per venire a capo della B2A Academy Camaiore, arrotondando il punteggio nella ripresa. Nel primo tempo apre le marcature Diego Bracali e Sforzi raddoppia nel giro di 90 secondi. Il Camaiore lotta, ma nella ripresa i biancocelesti allungano definitivamente grazie ai gol di Giabbani, ancora Diego Bracali, e poi al rigore di Stoduto, la punizione di prima di Pucillo con Sforzi che a fil di sirena infila il 7-0. Domenica primo novembre trasferta a Sarzana.

Under 17 3G. zona 4 La Scala Castiglione-B2A Academy Camaiore 7-0

LA SCALA CASTIGLIONE: Michele De Salvatore, (Andrea Asta); Lorenzo Rosadini, Massimo Stoduto, Abramo Bechini, Lorenzo Turbanti, Mirko Pucillo, Mattia Sforzi, Filippo Giabbani, Diego Bracali. All. Massimo Bracali.

B2A ACADEMY CAMAIORE: Sebastian Rosi, (Alessandro Zurolo); Samuele Vanni, Nicolas Vellutini, Daniel Pelliccia, Ettore Lenzoni, Edoardo Caravano, Paolo Chimenti, Michele Zurolo, Emanuele Gori. All. Niccolò Mattugini.

ARBITRO: Pier Paolo Montomoli di Grosseto.

RETI: pt (2-0) 9’31 D.Bracali (C), 11’15 Sforzi (C); st 3’24 Giabbani (C), 11’18 D.Bracali (C), 16’54 rig. Stoduto (C), 17’52 pp Pucillo (C), 19’41 Sforzi (C).