CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’intervento questa mattina, intorno alle ore 10:30, in paese. I Vigili del fuoco del Comando di Grosseto sono accorsi per un incendio sviluppatosi in un appartamento situato al terzo piano di un edificio.

Il proprietario, rientrando a casa, ha trovato i locali invasi dal fumo e ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Al momento dell’arrivo della squadra, l’appartamento era privo di occupanti.

L’intervento dei Vigili del fuoco ha consentito di circoscrivere l’incendio, impedendone la propagazione agli altri locali e agli appartamenti adiacenti.

Il proprietario, che avrebbe inalato fumi nelle fasi iniziali dell’incendio, prima dell’arrivo della squadra, è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

L’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

Sul posto, oltre alla squadra dei Vigili del fuoco, sono intervenuti il funzionario tecnico di servizio del comando, il personale sanitario e la Polizia Municipale.