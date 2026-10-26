FONTEBLANDA – È in programma per domani l’inizio delle operazioni straordinarie di derattizzazione disposte dal Comune di Orbetello a Fonteblanda, in via delle Tamerici, via Talamonese, piazza dell’Ulivo e via del Leccio, presso le postazioni di raccolta dei rifiuti.

Le operazioni avranno inizio nelle prime ore della mattina di domani, martedì 27 ottobre, e proseguiranno per il tempo necessario alla completa esecuzione dell’intervento, comunque non oltre il 27 novembre 2026.

«L’intervento è stato disposto con ordinanza del sindaco in via preventiva – spiega l’assessore all’igiene ambientale, Ivan Poccia – in previsione della sostituzione dei vecchi cassonetti dei rifiuti con quelli di nuova generazione».

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, l’area interessata sarà temporaneamente interdetta e delimitata mediante apposite transenne. Il Comune invita inoltre, in via precauzionale, i proprietari e i conduttori di animali domestici a mantenerli a debita distanza dalle aree interdette per tutta la durata del provvedimento.

L’Amministrazione comunale raccomanda pertanto di rispettare le delimitazioni e le indicazioni presenti sul posto durante lo svolgimento dell’intervento.