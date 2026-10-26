FOLLONICA – Il Comune comunica che le sezioni elettorali n° 19, 20, 21, 22 poste nella scuola primaria Don Milani di via Varsavia 5 sono state trasferite in via definitiva presso il Cpia di viale Europa 20 (ex scuola Ipsia).
Pertanto, per le future consultazioni elettorali, tutti i cittadini aventi diritto al voto, iscritti nelle liste elettorali delle sezioni interessate allo spostamento, non dovranno più recarsi in via Varsavia 5 alla scuola primaria Don Milani, ma in viale Europa 20 presso il Cpia (ex scuola Ipsia).
I tagliandi per l’aggiornamento delle tessere elettorali verranno recapitati all’elettore tramite il servizio di Poste Italiane all’indirizzo di residenza.