GROSSETO – Dopo l’apertura della prima sede in via Aurelia Nord, Burger King sembrerebbe pronto a insediarsi al Maremà, nello spazio che per lungo tempo ha ospitato un altro famoso marchio del fast food in salsa stelle e strisce.

Dopo la chiusura della precedente attività, il fondo era rimasto inutilizzato. L’insegna, ancora coperta, ha alimentato le attese di clienti e curiosi: dalle prime indiscrezioni, infatti, il locale non andrebbe a sostituire quello in via Aurelia Nord ma dovrebbe diventare il secondo ristorante Burger King di Grosseto.

Secondo quanto si apprende, l’apertura potrebbe avvenire tra la seconda metà di novembre e il periodo natalizio. Al momento, tuttavia, non risulta ancora una comunicazione ufficiale dell’azienda o della gestione del centro commerciale: restano quindi da confermare data precisa, format del locale e assunzioni ad hoc.

Grosseto, la città dei fast food?

Il centro commerciale ha già accolto, da poco più di un anno, il Kfc: il ristorante del pollo fritto ha aperto il 27 agosto 2025 negli spazi un tempo occupati da “Maremma a nastro”.

L’arrivo di Burger King (dove prima c’era American graffiti) vicino a Kfc, Fish Express Guadagnoli, Piadineria e alle aree ristoro del centro commerciale rafforzerebbe così la vocazione cosiddetta “food” del polo, trasformando un’area rimasta a lungo in attesa di una nuova destinazione in uno dei punti di riferimento della ristorazione veloce grossetana.

La nuova apertura di Burger King si inserirebbe in un quadro che vede Grosseto sempre più popolata da insegne della ristorazione rapida, per la maggior parte di marchi con origine oltreoceano.

La notizia più recente riguarda McDonald’s, che sta raddoppiando la propria presenza in città: oltre alla storica sede di via Senese, un nuovo ristorante con McDrive sta sorgendo nel parcheggio del centro commerciale Aurelia Antica, davanti al cinema.

Il cantiere è partito a fine luglio e, secondo il cronoprogramma, la struttura dovrebbe essere completata entro la fine del 2026, con apertura indicativamente prevista a dicembre. Per il nuovo punto vendita sono state avviate selezioni per circa 45 persone, tra addetti alla ristorazione e restaurant manager.

La “direttrice” dei centri commerciali

Che sia un caso o no, molte di queste aperture si concentrano lungo l’asse ideale che collega i due principali poli commerciali della città, Maremà e Aurelia Antica. Al netto del proliferare di ristoranti sushi e poké, anche vicini o interni al centro città, in questa direttrice era già presente il Porca Vacca (2013) e sono nati o si sono insediati Piadineria (inaugurato con il Maremà nel 2017, ha aperto un altro punto all’Aurelia Antica nel 2024), il primo Burger King (2015), Roadhouse e Billy Tacos aperti rispettivamente 7 e 3 anni fa e, più di recente, il Kfc al Maremà aperto appunto l’anno scorso, nel 2025.

C’è anche chi ha provato e poi lasciato: come alcune parentesi in salsa poké, ma anche quella di Old Wild West a Grosseto che si è chiusa senza trovare altra collocazione in città.

Accanto alle grandi catene, però, resistono e caratterizzano il panorama locale realtà come il Fish Express di Guadagnoli e Porca Vacca, che rappresentano un’offerta diversa. Sebbene la seconda si sia allargata anche in altre località italiane, rimane comunque più legata all’identità e alla tradizione gastronomica del territorio. Oltre ai due punti ristoro Ricò nati accanto alle Coop di Maremà e Aurelia antica, in questo secondo centro commerciale c’è anche la Tortelleria maremmana, altro brand legato al territorio che alza la quota legata alla ristorazione locale ma che è sempre più in competizione con quella internazionale.

Se le indiscrezioni sul Burger King al Maremà dovessero trasformarsi in un annuncio ufficiale (sembrerebbe solo questione di tempo), Grosseto avrebbe infatti due ristoranti della catena, oltre a due McDonald’s, un Kfc e una costellazione di marchi della ristorazione internazionale che è sempre più nutrita.

La città sta semplicemente seguendo un trend nazionale o sta diventando, di fatto, un nuovo polo del fast food? Quello che sembra certo per alcuni è che, tra il Maremà e l’Aurelia Antica, il paesaggio commerciale e alimentare di Grosseto stia cambiando rapidamente.