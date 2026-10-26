CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si è conclusa la visita della delegazione di Uzès a Castiglione della Pescaia, un passaggio importante nel percorso avviato dalle due comunità in vista di un futuro gemellaggio.

La delegazione francese, composta da rappresentanti del Comitato di Gemellaggio e dell’amministrazione comunale di Uzès, ha visitato Castiglione della Pescaia dal 21 al 25 ottobre. Accolta dall’Amministrazione comunale, ha avuto modo di conoscere più da vicino il territorio, le sue peculiarità e le realtà che ne animano la vita sociale, culturale ed economica.

Particolarmente significativi sono stati gli incontri istituzionali con la sindaca Elena Nappi, la Giunta e l’Ufficio Turismo, durante i quali è stato possibile approfondire la conoscenza del funzionamento delle rispettive amministrazioni e mettere a confronto caratteristiche, esperienze e opportunità che accomunano le due comunità, anche in prospettiva di una futura collaborazione.

Importante anche il confronto con gli operatori turistici e con i rappresentanti delle principali associazioni e realtà locali, in ambito culturale, sociale e sportivo. Incontri che hanno permesso di individuare diversi ambiti nei quali le due comunità potrebbero sviluppare progetti e iniziative condivise, dai festival di musica classica e di cinema, fino al mondo dei cavalli, alle produzioni ortofrutticole e alle eccellenze enogastronomiche. Settori diversi che possono rappresentare occasioni di conoscenza, scambio e valorizzazione reciproca, sulle quali costruire nuove forme di collaborazione tra Castiglione della Pescaia e Uzès.

La delegazione di Uzès in visita a Castiglione della Pescaia

La delegazione, con Gérard Bonneau, presidente del Comitato di Gemellaggio, Sandra Rollet, segretaria del Comitato di Gemellaggio e consigliera comunale, Didier Hamon, consigliere comunale di Uzès e Nathalie Lafenêtre, delegata per l’Italia del Comitato di Gemellaggio, ha inoltre avuto l’opportunità di visitare il territorio castiglionese, scoprendone il patrimonio, le peculiarità e alcune delle realtà che ne rappresentano l’identità.

Particolarmente apprezzata la visita alla Riserva naturale della Diaccia Botrona con il Museo della Casa Rossa Ximenes, alla Biblioteca comunale “Italo Calvino” e al MuVet (Museo civico archeologico “Isidoro Falchi” di Vetulonia).

«Questa visita – sottolinea la sindaca Elena Nappi – rappresenta un passo importante nel percorso che abbiamo intrapreso con Uzès. Il gemellaggio non vuole essere soltanto un accordo tra due amministrazioni, ma un’opportunità per costruire relazioni vere tra le nostre comunità, coinvolgendo giovani, associazioni, scuole, realtà sportive e culturali e il mondo economico. In questi giorni abbiamo avuto modo di conoscerci meglio e di individuare diversi terreni sui quali poter sviluppare progetti comuni».

La visita ha rappresentato anche l’occasione per iniziare a programmare il prossimo appuntamento, il viaggio della delegazione di Castiglione della Pescaia a Uzès, durante il quale proseguire il confronto per lavorare alla definizione del percorso da condividere su iniziative e progetti che riguardano scambi culturali e scolastici, iniziative sportive, attività rivolte ai giovani e agli anziani, collaborazioni tra associazioni legate al turismo e alla valorizzazione del patrimonio.

«Abbiamo individuato nel mese di gennaio – conclude la sindaca Nappi – il periodo più idoneo per visitare Uzès e ufficializzare così l’avvio di questo gemellaggio. Sarà anche un’occasione per promuovere il nostro territorio e le sue potenzialità turistiche anche al di fuori della stagione estiva, e predisporre nuove opportunità di visita a Castiglione della Pescaia in tutto l’arco dell’anno».