GROSSETO – Bambini che apprendono rapidamente, pongono domande complesse e mostrano una spiccata curiosità intellettuale, ma che possono vivere difficoltà emotive, relazionali e scolastiche. È il mondo dell’alto potenziale cognitivo e della plusdotazione, una realtà ancora poco conosciuta e spesso fraintesa.

Per approfondire il tema, giovedì 29 ottobre alle ore 14:30, presso l’Aula delle Colonne del Polo Universitario Grossetano, in Via Ginori 41, si terrà l’incontro “Alto Potenziale Cognitivo (Apc) e Plusdotazione Cognitiva – Scuola, famiglia e professionisti a confronto”, organizzato dall’Associazione L’Altra Città, in collaborazione con il Centro Opsis, studio professionale multidisciplinare, con il patrocinio del Comune di Grosseto.

L’iniziativa intende superare gli stereotipi che associano la plusdotazione esclusivamente a un’intelligenza superiore alla media, portando l’attenzione anche sui bisogni educativi, sulle peculiarità emotive e sulle difficoltà che questi bambini e ragazzi possono incontrare nel percorso di crescita.

Ad aprire l’incontro sarà l’assessora alle Politiche Sociali Carla Minacci. Seguiranno una testimonianza esperienziale attraverso le parole di un bambino di otto anni con plusdotazione cognitiva e gli interventi delle professioniste del Centro Opsis, che approfondiranno gli aspetti clinici, psicologici ed educativi.

L’obiettivo è favorire il dialogo tra famiglie, scuola e professionisti, promuovendo una maggiore consapevolezza dell’alto potenziale cognitivo e dell’importanza di riconoscere e valorizzare le differenze individuali.

L’incontro è aperto a genitori, insegnanti, educatori, professionisti e a tutta la cittadinanza.