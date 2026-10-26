STICCIANO – Nel segno dell’Amiata alla Sticciano Saliscendi Run, quindicesima tappa del circuito podistico Uisp Corri nella Maremma. La classica prova autunnale organizzata dalla Pro-loco di Sticciano sotto la guida tecnica del Team Marathon Bike ha visto la partecipazione di 64 atleti, pronti a darsi battaglia lungo il selettivo e affascinante tracciato di 9 chilometri, regalando verdetti che profumano di montagna e confermano i protagonisti della passata edizione.

A dominare la scena sono stati infatti due amiatini doc, Beniamin Benedic della Uisp Abbadia San Salvatore e la regina incontrastata Marcella Municchi dell’Atletica Costa d’Argento, capaci di firmare un bis d’autore e di imporsi ancora una volta. Tra gli uomini Benedic ha tagliato per primo il traguardo fermando il cronometro sull’ottimo tempo di 31:37 (media di 3:31 al chilometro), precedendo di misura Edoardo Giachi del Lucignano Val d’Arbia, secondo in 32:29, e il grossetano Michele Checcacci del Team Marathon Bike, terzo in 32:32. Tra le donne Municchi ha dettato legge chiudendo in 38:38, precedendo sul podio assoluto Sara Pettini del Reale Stato dei Presidi, seconda in 41:06, e un’altra atleta amiatina ovvero Luljeta Zefi della Uisp Abbadia San Salvatore, terza in 41:16.

Ottimi riscontri e piazzamenti di rilievo anche per tutti gli altri protagonisti scesi in campo. Nelle singole categorie maschili e femminili si sono imposti Luca Caporali (Polisportiva Cykeln Team) nella categoria A, Andrea Zombardo (Mens Sana Siena) nella B, Vali Voicu (Centro Atletica Piombino) nella C, Marco Carotti (Reale Stato dei Presidi, 33:46) nella D, Massimo Martellini (Team Marathon Bike, 37:56) nella E e Claudio Nottolini (Uisp Abbadia San Salvatore, 35:13) nella F. Spicca poi l’ottima prova degli altri vincitori di categoria: Antonio Barrasso (Reale Stato dei Presidi, 46:10) nella G, Oriano Chelini (Atletica Rivellino, 46:10) nella H, Iwona Malyska (Team Marathon Bike, 53:38) nella I, Cheti Chelini (Track & Field, 48:22) nella M e Rosella D’Arata (ASD Skeep, 00:44:41) nella N.

La giornata di Sticciano ha regalato sorrisi e sentiti traguardi anche per la graduatoria generale del circuito, quando mancano ormai sei gare al termine della stagione: Luljeta Zefi si è infatti matematicamente confermata la più forte nella categoria L, bissando il primato conquistato nel 2025. Un’annata straordinaria per l’atleta della Uisp Abbadia, protagonista di un percorso d’altissimo livello che la vede salire anche al secondo posto nella classifica Top Runner subito dietro all’inarrivabile Marcella Municchi.