GROSSETO – Crescono nel Parco regionale della Maremma le zucche di Halloween che poi troviamo in tutti supermercati. A raccontarlo Rai 3 Toscana che ha realizzato un servizio su questa produzione che si è fatta strada proprio da quando la festa di origine anglosassone ha preso piede anche in Italia.

Da mezzo ettaro a quattro

Il titolare dell’azienda agricola, Francesco, racconta di aver voluto fare una prova: «ne ho parlato con mio padre e abbiamo coltivato mezzo ettaro. Poi abbiamo affinato la tecnica. Da allora gli ettari sono diventati quattro, ed è diventata una fonte di reddito rispetto a cereali o orzo».

Una produzione abbondante, nonostante il caldo

Quest’anno «la produzione è abbondante, nonostante le temperature alte dei mesi estivi. E sono di ottima qualità, visto che non ha piovuto, anche se abbiamo dovuto anticipare la raccolta di un paio di settimane».

Dai frigoriferi ai supermercati

Dopo raccolte le zucche vanno nei frigoriferi e poi arrivano al centro che poi le smista a tutti i supermercati. Le zucche decorative, grazie ad Halloween, sono, di fatto, diventata una ulteriore fonte di reddito per l’agricoltura.