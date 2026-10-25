GROSSETO – Giornata Biancorossa in tutti i sensi nell’undicesima di campionato di Serie C del Grifone, che batte per la prima volta nella sua storia la blasonata Reggiana. Un 2-0 al Carlo Zecchini che è anche la sesta vittoria dei torelli, sempre terzi e ancor più sorprendenti (foto di Paolo Orlando).
Rompe il ghiaccio Fiorini poco dopo il quarto d’ora, rifinisce Gori alla mezz’ora della ripresa. Nel mezzo occasioni su entrambi i fronti, ma sono quelli degli ospiti a creare maggiori brividi, con Marcu che ci mette una mano oppure si giova della sprecisione dei rivali.
GROSSETO: Marcu, Damiani, Gori, Fiorini, Ampollini, Brenna, Gaddini, Andreoli, Mannelli, Fabri, Pitti. A disposizione: Cabella, Menicucci, Cerretelli, Mastroianni, Fiorani, Gallucci, Montini, Bellini, Gonnelli, Alfani, Fantacci, Ciraudo, Lorenzelli, Hasani, Della Mora. All. Indiani.
REGGIANA: Furlan, Rover, Jonsson, Cavion, Battistini, Quaranta, Libutti, Sipos, Bonetti, Girma, Pontenovo. A disposizione: Borriello, Sorzi, Crisetig, Henry, Basili, Vallarelli, Cavaliere, Tessitori, Pasquoto, Lepri. All. Tesser.
ARBITRO: Colaninno di Nola; assistenti Andreano di Foggia e Ferraro di Frattamaggiore.
MARCATORI: 18′ Fiorini, 30′ st Gori.
NOTE: ammoniti Portanova, Damiani.