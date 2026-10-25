GROSSETO – Una domenica dal tempo variabile, con nuvole in aumento e qualche debole pioggia, seguita da un lunedì più soleggiato. È questo il quadro meteorologico per la Maremma tra oggi, domenica 25 ottobre, e domani, lunedì 26. Le temperature sono previste in aumento all’inizio della settimana, soprattutto nei valori minimi. Il Centro funzionale regionale della Toscana conferma la possibilità di deboli precipitazioni sparse oggi, mentre per domani non segnala fenomeni significativi.

Domenica 25 ottobre: nuvole in aumento

La giornata sarà caratterizzata da cielo inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti dalla tarda mattinata e possibili pioviggini. A Grosseto le temperature, secondo la tendenza pubblicata da 3BMeteo il 18 ottobre, saranno comprese tra 8 e 19 gradi, valori da verificare con gli aggiornamenti più recenti.

Lunedì 26 ottobre: schiarite e clima più mite

Domani il tempo tenderà a migliorare. Nelle prime ore saranno ancora possibili nubi e residue deboli piogge, ma dalla seconda parte della giornata prevarranno le schiarite. A Grosseto la precedente tendenza di 3BMeteo indicava temperature tra 12 e 22 gradi. Venti generalmente deboli e mare poco mosso o localmente mosso.

Le temperature nelle diverse zone della Maremma

Anche nel resto della provincia lunedì sarà più mite. A Follonica si passerà dai 7-19 gradi di domenica ai 10-21 di lunedì. A Massa Marittima dai 8-18 ai 13-21 gradi. Sull’Amiata, a Castel del Piano, temperature tra 8 e 15 gradi oggi e tra 12 e 17 domani.

Nel sud della provincia Orbetello registrerà 12-18 gradi domenica e 15-20 lunedì. Sul Monte Argentario, a Porto Santo Stefano, si passerà da 14-19 a 15-21 gradi.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo