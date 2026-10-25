GROSSETO – La foto di oggi della nostra rubrica Maremma com’era ci è stata inviata da Maurizio Lunardi. Si tratta di un gruppo di atlete con Umberto Bambi, che, per anni, è stato allenatore e accompagnatore di varie generazioni atleti al campo Zauli.

Un ricordo anche per lui che ha da poco compiuto 90 anni.

Chi sono le atlete

La foto risale agli anni settanta. Si possono riconoscere Roberta Masini, Paola Peppetti, Silvia Tonelli, Elena Franchi, Giulia Sermoni, Michela Bianciardi.

Chi si ricorda?

Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Mandateci le vostre foto

Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

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