CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tutto esaurito al palazzetto Casamora per «A cena con le Fate», la festa di Insieme in Rosa Odv di sabato 24 ottobre. Il momento più emozionante è stato lo svelamento della cifra raccolta quest’anno per i progetti benefici dell’associazione: 169.732,28 euro.

Il tutto esaurito e la cifra raccolta

Per l’associazione è un traguardo che testimonia la generosità della comunità e la forza della prevenzione oncologica sul territorio.

La festa con musica e artisti

«L’evento ha celebrato un anno di straordinario impegno delle storiche volontarie dell’associazione – afferma Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa – in un’atmosfera di pura festa, condivisione e divertimento, accompagnata dalla musica dal vivo di Saxo Sax, le danzatrici del ventre di Sinfonika Danze orientali Asd, gli artisti del lollipop del Collettivo Mare e Fuoco Aps».

I ristoratori e gli sponsor

La serata ha avuto la risposta del tessuto economico locale. Grazie alla solidarietà dell’Associazione ristoratori di Castiglione della Pescaia e di numerosi sponsor la quota di partecipazione è stata ridotta a 25 euro e ha coperto interamente i costi vivi.

«Questo ha permesso di centrare l’obiettivo annunciato dalla presidente Donatella Guidi che dal 2017 a oggi ha superato oltre un milione di euro raccolti e donati alla sanità locale».

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