BAGNO DI GAVORRANO – Altro pareggio per il Follonica Gavorrano, che in casa del Seravezza non riesce ad andare oltre l’1-1. Il gol dei padroni di casa arriva nel finale di gara, dopo il vantaggio biancorossoblù che chiude la prima frazione.

Dopo una buona partenza del team minerario è il Seravezza a prendere maggiormente l’iniziativa. La prima conclusione in porta arriva al 13′ ed è un bel tiro al volo dell’ex Rinaldini, che dal vertice destro dell’area impatta bene un traversone giunto dalla parte opposta. Lastoria è attento e devia la sfera.

Al 18′ su schema da calcio d’angolo Vergassola tenta la botta da fuori, respinta dalla difesa biancorossoblù.

Dopo una fase di equilibrio il Follonica Gavorrano colpisce su una ripartenza al 40′. Pescicani tira due volte e sulla seconda conclusione, che arriva dopo una ribattuta, la mette dove il portiere non può arrivare con una bella parabola dal limite. Dalla panchina del Seravezza arrivano le proteste, che sfociano nell’espulsione dell’allenatore in seconda.

Un primo tempo povero di occasioni si chiude comunque con gli ospiti in vantaggio. Nella ripresa invece gli episodi fioccano. Al 5′ Bedini arriva al tiro da posizione defilata, Lastoria devia in corner.

Su calcio d’angolo poi la conclusione di Pescicani da fuori, ribattuta dalla difesa di casa all’8′.

Poco dopo Bedini ci trova dal limite dell’area, la sfera termina alta sopra la traversa.

Il secondo tempo è più vivace e le due squadre non si risparmiano dal punto di vista agonistico, a costo di concedere qualche punizione in più all’avversario. Da una di queste arriva al 12′ la conclusione di Rinaldini, ancora una volta sopra il montante.

Il Seravezza prova così a spingere alla ricerca del pari, mentre il Follonica Gavorrano agisce di rimessa con il fraseggio. Dopo una bella azione manovrata ben condotta da Ferretti arriva il tiro di Mutton al 24′, deviato in corner dalla difesa.

I biancorossoblù provano a colpire in contropiede al 33′, la conclusione di Pino però è centrale e termina tra le braccia del portiere.

Al 37′ Compaore si aggiusta la sfera e calcia, Lastoria si fa trovare ancora una volta pronto e blocca.

Ma al 45′ gli sforzi del Seravezza si tramutano nel gol dell’1-1: il neo entrato Battistella riceve palla sul vertice sinistro e calcia trovando il palo interno, con la sfera che supera Lastoria e termina in rete.

Poco dopo l’arbitro estrae il cartellino rosso diretto ai danni di Biagioni, lasciando i biancorossoblù in 10.

Al 48′ Proietti ha un’ottima palla per tornare in vantaggio, ma viene contrastato proprio al momento del tiro e l’occasione sfuma.

Dall’altra parte al 50′ Tognoni calcia a lato. E poco dopo lo stesso numero 14 del Seravezza trova la parte alta della traversa dopo una deviazione, sfiorando il gol che avrebbe ribaltato il match. E’ l’ultima emozione

della ripresa, che sancisce il segno X finale e mantiene invariato il gap fra le due inseguitrici e la seconda piazza dei maremmani.

SERAVEZZA: Lagomarsini, Bacciardi (38′ st Tognoni), Paolieri, Vergassola, Compaore, Lepri (30′ st Atzeni), Troiano (40′ st Bernardini), Rinaldini (30′ st Falteri), Bedini (43′ st Battistella), Biagioni, Boccardi. A disposizione: Azioni, Lazzareschi, Djibril, Privitera. All. Turi.

FOLLONICA GAVORRANO: Lastoria, Biancon, Aprile, Pino (39′ st Proietti), Mutton, Pellegrini, Andreoli (17′ st Marino), Ceccuzzi, Pescicani (32′ st Croce), Ferretti (29′ st Biagioni), Guerrini (38′ st Masoni). A disposizione: Voda, Calvi, Lega, Lorenzi. All. Manni.

ARBITRO: Spagnoli di Tivoli; assistenti De Giulio di Nichelino e Horri di Novara.

MARCATORI: 40′ Pescicani, 45′ st Battistella.

NOTE: ammoniti Ceccuzzi, Andreoli, Atzeni, Pellegrini, Aprile, Mutton, Bedini. Espulso: Biagioni al 46′ st. Recuperi 1+7.