PRINCIPINA A MARE – Sono stati completati i lavori di manutenzione ordinaria sul fosso Beveraggio 4, a Principina a Mare, nel comune di Grosseto.

L’intervento del Consorzio di bonifica

L’intervento è del Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud e rientra nel piano delle attività di bonifica dell’unità idrografica Pianura Grossetana. Il Consorzio ha rimosso la vegetazione infestante in eccesso nella sezione idraulica del canale.

L’obiettivo: far scorrere l’acqua

L’obiettivo è eliminare gli ostacoli e assicurare il corretto passaggio dell’acqua, nel rispetto delle direttive stilate dalla Regione Toscana.

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