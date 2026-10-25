MASSA MARITTIMA – Cena e musica degli anni Novanta nella piazza di Massa Marittima per la festa dei cinquantenni. Ieri sera si sono ritrovati i nati nel 1976, in tanti e da tutta Italia.

Il ritorno a Massa

Tra i presenti c’era anche chi se n’è andato da bambino. «Alcuni sono andati via da piccoli ma hanno comunque mantenuto un forte legame con Massa e sono tornati per festeggiare», racconta Laura Comparini, una delle partecipanti.

Un gruppo WhatsApp per cercare tutti

A gennaio è stato creato un gruppo WhatsApp e tutti si sono impegnati a cercare i nati nel 1976. Tra loro c’è chi è nato a Massa e chi ha vissuto in città per anni per il lavoro dei genitori ed è rimasto in contatto con i compagni di scuola. Non sono venuti tutti, dice Comparini.

Come è nata l’idea

L’idea è nata perché a Massa è usanza organizzare ritrovi di classe. Per i quarant’anni, però, la partecipazione era stata scarsa, e gli organizzatori questa volta si sono mossi per tempo: hanno fissato una data e proposto un sondaggio.

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