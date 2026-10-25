GROSSETO – Non conosce soste la marcia del Circolo Pattinatori Grosseto che ribadisce la sua superiorità nel girone H di Coppa Italia di serie B, rifilando un netto 7-4 allo Startit Prato, nella seconda giornata di ritorno.

La quinta vittoria di fila dei ragazzi di Massimo Mariotti è arrivata al termine di una partita che i grossetani hanno dominato fin dall’inizio, non riuscendo però a infilare il portiere Vespi, che ha resistito quasi 12 minuti agli assalti della corazzata biancorossa. Una volta passato il vantaggio con una staffilata di Stefano Paghi, il Cp ha giocato più tranquillo e prima della fine del tempo è arrivato anche il raddoppio, sul rigore trasformato dello stesso Paghi, e il 3-0 di Pablo Saavedra a 6′ dal riposo. Mariotti, che per evitare sorprese si è presentato con il miglior starting five, con Paghi, Saavedra, Giabbani e Bianchi davanti a Squarcia, nella ripresa ha dato spazio a tutta la panchina.

I lanieri, dopo aver subito il poker da Giabbani dopo settanta secondo dalla ripresa del gioco, hanno dimezzando lo svantaggio (4-2), ma con un’altra accelerazione, firmata Perfetti e Saavedra, i grossetani hanno messo al sicuro la vittoria, che vale la matematica vittoria del girone. La Blue Factor, prossimo avversario di Saavedra e compagni domenica 1° novembre al Casa Mora, ha ipotecato il secondo posto con un rotondo 22-0 contro i giovanissimi dell’Iren Follonica. Il Grosseto in questa ultima uscita prima della fase Intergirone cercherà comunque di dare il massimo per migliorare l’intensità agonistica.

Circolo Pattinatori Grosseto-Startit Prato 7-4

C.P. GROSSETO: Squarcia, Riva; Saavedra, Bruzzi, Paghi, Giusti, Brunelli, Bianchi, Giabbani, Perfetti. All. Massimo Mariotti.

STARTIT PRATO: Vespi, Barsi; Baldesi, Lorenzo Capuano, Barbani, Benelli, Esposito, Mugnai, Alberto Capuano, Poli. All. Enrico Bernardini.

ARBITRO: Matteo Galoppi di Gavorrano.

RETI: nel p.t. 11’52 Paghi, 17’59 Paghi (rig.), 18’48 Saavedra; nel s.t. 1’10 Giabbani, 5’58 Alberto Capuano, 7’18 Baldesi, 17’32 Perfetti, 18’28 Saavedra, 21′ Lorenzo Capuano, 23’43 Saavedra, 24’27 Benelli.

ESPULSIONI TEMPORANEE (2′): Paghi nel s.t.