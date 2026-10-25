CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Gara in discesa per la Blue Factor nel penultimo turno della Coppa Italia di serie B. Il Castiglione, dopo aver preso le misure ai giovani del Follonica ha sbancato il Capannino per 22-0, mandando in gol tutti i giocatori di movimento.

Gara chiusa nel primo tempo con la cinquina di gol di Diego Bracali (alla fine sette le reti realizzate), i punti di Agresti, la doppietta di Santoni e il gol di Malvezzi per il parziale di 9-0. Nella ripresa i biancocelesti hanno continuato a segnare: dopo pochi secondi Diego Bracali, poi tripletta di Agresti (cinque gol totali) e ancora Diego Bracali. Alla beneficiata ha partecipato anche Piro, di nuovo Agresti, Tommaso Bracali, Giabbani con una doppietta, e Donnini con una tripletta per il 22-0 finale.

Coppa Italia serie B, 5G. Follonica-Blue Factor Castiglione 0-22

FOLLONICA: Alessandro Del Viva, (Roberto Del Viva); Cristian Donati, Andrea Barbato, Riccardo Marengo, Elias Muzhaqi, Flavio Del Viva. All. Alberto Aloisi.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Samaal Shariff, (Federico Bussotti); Mattia Piro, Brando Santoni, Mattia Malvezzi, Filippo Giabbani, Giulio Donnini, Filippo Agresti, Tommaso Bracali, Diego Bracali. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Pier Francesco Montomoli di Grosseto.

RETI: APT (0-9) 2’57, 9’00, 9’09 e 10’12 D.Bracali (C), 11’10 Agresti (C), 15’19 Santoni (C), 15’35 D.Bracali (C), 15’49 Santoni (C), 22’55 Malvezzi (C); st 0’08” D.Bracali (C), 2’21, 3’24 e 3’27 Agresti (C), 6’24 D.Bracali (C), 7’26 Piro (C), 8’33 Agresti (C), 16’29 T.Bracali (C), 19’02 Giabbani (C), 19,26 e 20’26 Donnini (C), 23’28 Gabbani (C), 24’46 Donnini (C).

Coppa Italia serie B girone H

26/9

Follonica-Startit Prato 2-13

27/9

Cp Grosseto-Blue Factor Castiglione 5-3

3/10

Startit Prato-Cp Grosseto 1-6

4/10

Blue Factor Castiglione-Follonica 15-1

11/10

Cp Grosseto-Follonica 9-1

Blue Factor Castiglione-Startit Prato 5-2

17/10

Follonica-Cp Grosseto 0-14

Startit Prato-Blue Factor Castiglione 6-3

24/10

Follonica-Blue Factor Castiglione 0-22

25/10

Cp Grosseto-Startit Prato

31/10

Startit Prato

Follonica

1/11

Blue Factor Castiglione

Cp Grosseto

5/11

Srartit Prato

Follonica

Classifica CI serie B

Cp Grosseto (4) 12 punti; Castiglione (5) 9; Prato (4) 6; Follonica (5) 0