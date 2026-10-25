GROSSETO – La Croce rossa italiana di Grosseto è in lutto per la scomparsa del volontario Alessio Bacciarini, 49 anni. La presidente, il consiglio direttivo, i volontari e il personale dipendente esprimono «il più profondo cordoglio».

Il ricordo di Alessio

«Bacciarini dedicava gran parte del suo tempo agli altri e contribuiva con impegno alle attività del comitato, in particolare ai trasporti sociali. Accompagnava le persone alle sedute di dialisi e alle visite mediche. È morto dopo una lunga malattia».

Il cordoglio della Croce rossa

«Porteremo nel cuore la sua dedizione, la sua umanità e la premura con cui è stato accanto alle persone più vulnerabili – scrive la Croce rossa di Grosseto –. Alla sua famiglia e ai suoi cari rivolgiamo un pensiero di affetto e vicinanza in questo momento di dolore».

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