CASTEL DEL PIANO – «Un marciapiede nuovo può essere un’occasione importante per esprimere, attraverso le opere, la nostra modalità di governo di un paese. Introdurre la facilità d’uso di tutti gli spazi di vita, la bellezza della sosta e dell’incontro, la qualità dei servizi, è il nostro modo di raccontare e affermare Castel del Piano», esordisce così, la sindaca Cinzia Pieraccini, presentando i lavori.

«Chi vive o verrà da noi troverà monumenti illuminati artisticamente, un centro storico pian piano riconquistato, una nuova sala mostre, una terrazza che si affaccia sulla valle tra Montegiovi e Seggiano. Una Castel del Piano che a piccoli passi si costruisce il suo futuro attraverso un progetto di lungo respiro ma ben delineato», prosegue.

I motivi della riqualificazione

«I marciapiedi o meglio, l’attuale area di servizio al viale V. Veneto, a causa del tempo e del sovrapporsi di successivi interventi, presenta oggi una serie di criticità. Molti sono i dislivelli del piano calpestabile anche rispetto alle soglie di ingresso agli edifici storici; le rampe per i passi carrabili, insieme alle radici degli alberi, hanno fatto perdere la linearità alla passeggiata che unisce il Monumento a piazza Garibaldi», ricorda l’Amministrazione.

«Questo stato di cose, inoltre, ha influito negativamente anche sul sistema di smaltimento e deflusso della pioggia e determina accumuli anomali e ruscellamento delle acque – prosegue – Sono vari, dunque, i problemi attuali, a cui aggiungere la difficoltà di accessibilità ai negozi e uffici presenti, la frequente sosta selvaggia dei veicoli, la carenza di arredo urbano adeguato e di spazi di incontro, un incremento periodico di inquinamento acustico e atmosferico».

Il Comune ha deciso di intervenire sul complesso di questi problemi adottando un progetto che contenesse molte soluzioni per: i sottoservizi, la pavimentazione, il benessere delle piante e delle alberature.

Nuove pavimentazioni ed eliminazione degli ostacoli, alberature omogenee e protette, regimazione delle acque meteoriche

I lavori che interesseranno il tratto del viale Vittorio Veneto da piazza Garibaldi al muretto prevedono la totale demolizione e il rifacimento ex novo dei marciapiedi della zona. «Saranno eliminati in modo radicale i dislivelli, gli ostacoli fisici e i camminamenti sconnessi attuali attraverso la rimodulazione delle pendenze, la posa di rampe d’accesso a norma di legge e l’implementazione di percorsi tattilo-plantari per ipovedenti» precisa il Comune.

«Tutti i materiali che verranno messi in opera per la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli, gli elementi di finitura stradali e i rivestimenti del blocco servizi rispetteranno la tradizione costruttiva del luogo – racconta il Comune – con l’uso di pietre locali durature e finiture di qualità».

«Anche per gli alberi – prosegue – nell’intervento si prevede un riordino del presente con la rimozione delle essenze incongrue e successiva reintegrazione con tipologie uniformi lungo i nuovi marciapiedi».

«Per il deflusso delle acque meteoriche si interverrà con la posa di nuove caditoie, la pulizia dei collettori esistenti e il corretto dimensionamento delle pendenze di sgrondo, affinché l’afflusso di pioggia venga drenato nei punti obbligati» racconta l’Amministrazione.

«A margine dei lavori – ricorda – è previsto un importante intervento manutentivo sull’edificio destinato a bagno pubblico, con l’adeguamento igienico-sanitario, una nuova impiantistica e la completa ristrutturazione interna ed esterna per l’utilizzo autonomo da parte di persone con ridotta capacità motoria».

«È solo un inizio»

«Riconquistare l’uso degli spazi pubblici – continua la sindaca – e garantirne il pieno uso a tutti è la nostra scelta chiara e forte. Piena accessibilità fisica e cognitiva per i cittadini è un impegno e una volontà».

«Questo intervento è concentrato sulla prima parte del viale, ma ad esso seguiranno le successive progettazioni a completamento e quella degli altri due – prosegue – L’obiettivo è avviare una modalità a cui tenere fede dal punto di vista tecnico-urbanistico che possa essere la base per chiunque si avvicenderà alla guida di questo Comune».

«Gli interventi, infatti, non possono e non devono essere dettati da scelte arbitrarie degli amministratori – conclude la sindaca – serve un progetto unitario di massima a cui sarà necessario attenersi per rispettare la storia di questo paese mentre lo si proietta nel futuro»