GROSSETO – Non solo in piazza. I ragazzi che questa mattina hanno manifestato per la scuola, per i diritti, per il proprio futuro hanno deciso di interfacciarsi anche con le istituzioni consapevoli che una collaborazione di questo genere può portare risultati concreti in minori tempo.

Dopo la manifestazione una rappresentanza di ragazzi ha incontrato il presidente della Provincia Francesco Limatola, e, come annunciato potrebbe essere richiesto un incontro anche con il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

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I temi portati dagli studenti

Uno dei rappresentanti racconta che si è parlato di «tutto ciò che riguarda la scuola superiore» e di ciò che le gravita attorno: caro vita, trasporti, famiglie, docenti e collaboratori scolastici. Tra i temi toccati ci sono il caro libri, le infrastrutture e la climatizzazione nelle scuole, che per il rappresentante è «un tema particolarmente acceso, specialmente adesso negli ultimi tempi».

L’esempio del liceo Porciatti

La rappresentante cita il liceo Porciatti come esempio di struttura che ospita molti studenti su più piani, con una climatizzazione diversa a seconda di dove si frequenta: «Chi è in Piccionaia soffre di più». C’è poi, aggiunge, un’assenza di strumenti per garantire ai ragazzi una qualità alta del servizio scolastico pubblico, che va mantenuto tale. «Per ciò che gli studenti e le famiglie spendono – sostiene – spesso il servizio non corrisponde al prezzo».

Contatto diretto e incontri periodici

«Come studenti abbiamo bisogno di un contatto diretto con chi ci affianca – spiegano i rappresentanti degli studenti –, formalmente e speriamo anche sostanzialmente». Gli studenti hanno chiesto più sopralluoghi e vogliono «degli incontri periodici per aggiornarci su tutti i soldi che vengono stanziati, cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto, gli obiettivi raggiunti e quelli su cui ancora è necessario lavorare».

Quello di oggi, precisa, è uno dei primi incontri e dovrebbe essere seguito da altri. L’obiettivo è anche far sì che i ragazzi tengano alla cosa pubblica, perché a Grosseto c’è «un forte immobilismo sociale» da parte degli studenti e spesso anche dei docenti.

Limatola: «Quando i ragazzi manifestano le istituzioni devono ascoltarli»

Il presidente della Provincia Francesco Limatola racconta che l’incontro è stato «veramente a tutto tondo» e che l’edilizia scolastica è «un pezzo di un ragionamento complessivo». Dice di aver apprezzato i ragazzi che hanno protestato, manifestato e poi voluto incontrare le istituzioni.

«Sono stati loro a chiedere un incontro a me – spiega Limatola – e io ho aderito sin da subito. Credo che questo sia un segnale, come ho detto a loro, di maturità democratica eccezionale. Credo che quando i ragazzi manifestano le istituzioni devono ascoltarli. Ovviamente devono manifestare pacificamente, come stanno facendo in tutto il mondo la stragrande maggioranza degli studenti».

I temi affrontati e il punto sulle strutture

«Abbiamo parlato di diverse questioni – prosegue il presidente –, dal caro vita, dal caro carburante, dal trasporto scolastico fino all’edilizia scolastica». Limatola aveva già convocato per il 2 novembre alle 11 i rappresentanti degli studenti, perché i ragazzi fanno parte del movimento studentesco e non tutti frequentano le scuole superiori.

Il presidente dice anche di aver richiesto un incontro per il tramite dei dirigenti per fare il punto sulla situazione delle strutture.

Un canale periodico e la consulta dei giovani

Con gli studenti, spiega Limatola, è stato concordato di attivare un canale periodico di confronto sulle questioni del territorio: «Ora vediamo con quali forme e quali modalità».

Nell’ultimo consiglio provinciale è stata approvata una mozione presentata da Mattia Maule, il più giovane dei consiglieri provinciali, per una consulta dei giovani. Limatola auspica che ci sia la partecipazione di tanti ragazzi.

«Da parte mia – assicura – la massima disponibilità a ragionare con loro e a portare avanti le loro istanze. Qualcosa riguarda la competenza della Provincia, molte cose riguardano la competenza della Provincia. Credo però che quando dei ragazzi parlano gli adulti non devono essere paternalistici, ma devono mettersi a disposizione soprattutto se uno riveste un ruolo istituzionale».

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