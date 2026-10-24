GROSSETO – Studenti in piazza anche a Grosseto in questa giornata di mobilitazione nazionale che vede molte città coinvolte in altrettante iniziative di protesta.

Quella di Grosseto è una manifestazione pacifica che gli studenti hanno voluto per chiedere più attenzione all mondo della scuola e soprattutto più fondi per le attività didattiche e per gli edifici scolastici invece degli investimenti dedicati al riarmo. I ragazzi hanno sfilato in corteo per le vie della città con fumogeni e cartelli: tra gli slogan anche una critica al Governo Meloni, responsabile secondo gli studenti di aver investito 14 miliardi di euro in armi quando nella scuola ci sarebbero tante emergenze da affrontare.

Tra le rivendicazioni dei ragazzi quella di dare vita a centri sociali nei quartieri che fungano da luoghi di scambio culturale e ritrovo, ma anche l’apertura di librerie.

Quella di oggi è la seconda manifestazione in pochi giorni: gli studenti erano scesi in piazza anche la scorsa settimana, sempre di sabato. A giudicare dai numeri sembra che quella di oggi sia ancora più partecipata: sono infatti centinaia i ragazzi che stamattina hanno scelto di chiedere garanzie per il loro futuro.