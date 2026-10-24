GROSSETO – Una strisciata lunga, che ha percorso mezza città: via Aurelia, la rotonda di via della Pace, quella della stazione, e poi via Caravaggio, dove infine si è fermata.

La scia da via Aurelia a via Caravaggio

Una spazzatrice questa mattina ha perso materiale oleoso in varie vie della città.

La messa in sicurezza con la sabbia

Questa mattina prima delle 8 il percorso è stato ricoperto di abbondante materiale assorbente tipo sabbia così da mettere le strade in sicurezza.

Il racconto di un residente

«Ho visto che c’era questa lunga scia, come quella delle lumache» racconta un cittadino che vive in zona «Ho tenuto fosse pericolosa, ma poi ho visto che stavano già mettendo in sicurezza e spargendo la sabbia».