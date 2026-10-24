GROSSETO – Ultimo turno casalingo domenica alle 18, alla pista “Mario Parri” di via Mercurio, per il Circolo Pattinatori Grosseto nella prima fase di Coppa Italia. I ragazzi di Massimo Mariotti si misurano contro lo Startit Prato, formazione che lotta insieme al Castiglione per la seconda posizione che vale l’accesso alla fase intergirone. proprio grazie alla vittoria dei lanieri contro la Blue Factor, per il Grosseto, che ha vinto le quattro gare fin qui disputate, la sfida di domenica sarà una sorta di allenamento in quanto ha già in tasca il primo posto che permetterà di affrontare la seconda classificata nel girone G (CGC Viareggio o Viareggio Hockey).

L’allenatore Massimo Mariotti potrà dunque proseguire la preparazione in vista del campionato (scatterà il 29 novembre), facendo ruotare tutta la rosa a sua disposizione alternando il quintetto titolare e utilizzando per buona parte della gara, anche i giovani che stanno crescendo alle loro spalle.

Ricordiamo che chi si presenterà all’ingresso con l’abbonamento dell’Us Grosseto o esibirà il biglietto della partita con la Reggiana avrà ingresso gratuito.

Entrano intanto nel vivo i campionati giovanili. In questo fine settimana, per la prima volta, scendono in campo le formazioni del Circolo Pattinatori, tutte e quattro impegnate sulla pista amica di via Mercurio.

Gli Under 15 di Franco Polverini, reduci dalla sconfitta di Siena, oggi alle 15 si confrontano con il Follonica Hockey.

Alle 16,30 prima apparizione ufficiale per gli under 11 biancorossi allenati da Franco Polverini contro il Siena Hockey.

Domani domenica alle 10,45 debutto stagionale per gli Under 13 del Cp Grosseto, allenati da Stefano Paghi, contro il Viareggio Hockey. Alle 12, la formazione Under 17 cerca la terza vittoria contro l’Hockey Sarzana A.

Domenica pomeriggio, infine, le compagini giovanili, compresi i piccolissimi di Avviamento e Mini Hockey, saranno ospiti dell’Us Grosseto prima dell’attesa gara tra il Grifone di Paolo Indiani e la Reggiana. I piccoli biancorossi sfileranno anche nella pista dello stadio Zecchini.