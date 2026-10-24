PORTO SANTO STEFANO – Nuova stagione di regate d’altura con lo Yacht Club Santo Stefano dopo il successo della Coppa Italia UVAI appena conclusa (foto Elena Giolai). Primo appuntamento l’Argentario Racing Series, il circuito promosso e coordinato dal Club in collaborazione con il Circolo Velica e Canottaggio Porto Santo Stefano e il Circolo Vela Talamone, che riunisce Winter e Spring Series tra percorsi tecnici e regate costiere nello scenario dell’Arcipelago Toscano. Già 31 le barche iscritte, con la banchina dello Yacht Club Santo Stefano al completo.

Una flotta eterogenea e competitiva, con due campioni italiani offshore 2026: Quattrogatti, il veloce Comet 45S Race di Andrea Casini, vincitore in Classe A e spesso tra i primi al traguardo, e Atena, l’Este 39 di Mattia Maviglia, primo in Classe B. Tra gli altri protagonisti Amapola, l’Oceanis 430 di Alessandro Porcelloni, protagonista di numerose regate d’altura a lungo raggio, dalla 151 Miglia alla Roma per Tutti, Alpha Umi, il moderno Elan E4 di Luigi Miraglia, competitivo nei campionati invernali, e Nimbus 2000, l’Elan E5 di Sandro Spallotta, già protagonista nei circuiti laziali e toscani. Presenti anche Sea Dust, il Sun Fast di Giulio Bicciolo e Antonio Laureti Palma dello YC Santo Stefano, e Quizas, il Grand Soleil di Fabio Navarra e Simona Zirano, barche nate per le regate a compenso e costantemente sul podio nelle rispettive categorie grazie alla precisione degli equipaggi. Completano il quadro Atahualpa di Bruno Battista, vincitore IRC del Trofeo delle Isole, Spriz di fabrizio Di Feo, vincitore del Trofeo Armatore Costa d’Argento 2026 ed Excalibur del Presidente UVAI Fabrizio Gagliardi, vincitore ORC della 100 di Montecristo 2025. Di particolare fascino la presenza dei due storici 6 Metri Stazza Internazionale, Jill e BobKat II, entrambi progettati nel 1931 da Sparkman & Stephens, che daranno inizio anche ad una prova di match race in attesa di ospitare altre classi metriche nel futuro.

L’Argentario Winter Series inizierà nel week end del 31 ottobre e 1° novembre, proseguendo il 14 e 15 novembre, il 5 e 6 dicembre, il 23 e 24 gennaio, il 14 e 28 febbraio, fino al 13 e 14 marzo 2027. Il calendario dell’Argentario Racing Series comprende anche l’Argentarola’s Cup, in programma il 27 dicembre, appuntamento a sé stante durante le festività natalizie. Lo Yacht Club Santo Stefano coordina le Winter Series in collaborazione con il Circolo Velico e Canottieri Porto Santo Stefano e il Circolo Vela Talamone. In acqua percorsi misti, con boe al vento e tratti costieri; a terra breakfast briefing, estrazioni di premi tra cui biciclette, accessori e gadget, pasta party, servizi per gli equipaggi e convenzioni con cantieri e ristoranti. Immancabile quindi il “terzo tempo” pensato per condividere la passione per la vela anche dopo le regate.

In primavera sarà la volta dell’Argentario Spring Series, con La tradizionale Pasquavela dal 27 al 29 marzo, Primevele il 10 e 11 aprile e La Lunga Bolina dal 23 al 25 aprile, quest’ultima con il coinvolgimento del Circolo Canottieri Aniene.

“Dopo una straordinaria Coppa Italia UVAI Trofeo MAG – ha detto Marco Poma, Direttore Sportivo e Commodoro dello Yacht Club Santo Stefano – siamo pronti per una nuova sfida: l’Argentario Racing Series, il progetto fortemente voluto dal nostro Presidente Alessandro Maria Rinaldi, che riunisce sotto un’unica identità i principali eventi velici dell’Argentario, da ottobre ad aprile. La crescita delle iscrizioni rispetto allo scorso anno è un segnale molto incoraggiante. Grazie alla collaborazione con gli altri circoli, vogliamo offrire regate di alto livello tecnico, ma anche un’esperienza completa a terra, con momenti di convivialità e premi messi a disposizione dagli sponsor, che ringrazio per il sostegno. Un ringraziamento particolare va anche all’Amministrazione Comunale, che ci ha concesso temporaneamente l’utilizzo dei servizi della Banchina Toscana, contribuendo a migliorare l’accoglienza degli equipaggi. Un lavoro di squadra che rafforza il ruolo di Porto Santo Stefano e dell’Argentario come punto di riferimento per la vela nazionale e internazionale”.