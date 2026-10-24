GROSSETO – Inizio di stagione da incorniciare per le ginnaste della Polisportiva Barbanella Uno di Grosseto,

protagoniste delle prime gare regionali di ginnastica artistica nelle categorie LC3 e LD3, nei programmi base e avanzato. Le grossetane hanno affrontato la pedana con grinta, determinazione e grande voglia di fare bene, conquistando numerosi podi e risultati che fanno ben sperare per il prosieguo della stagione.

Un avvio decisamente positivo per la Polisportiva, che guarda già al prossimo importante obiettivo: la

Rimini Winter di dicembre, appuntamento per il quale le ginnaste stanno finalizzando la preparazione.

Nel campionato regionale Silver categoria LD3, nel programma base c’è stata la splendida vittoria per Giulia Lori, che conquista la medaglia d’oro nella categoria Allieve 5. Oro anche per Emma Mori, prima classificata tra le Allieve 3, mentre Perla Girelli sale sul secondo gradino del podio, conquistando l’argento nella categoria Allieve 4.

Buona prova anche per Miriam Di Gregorio, che chiude al quarto posto. Qualche errore di troppo alla trave le ha impedito di ottenere un risultato migliore, ma la ginnasta avrà certamente modo di rifarsi nelle prossime competizioni. Nel programma avanzato, senza rivali anche Luce Girelli.

Grande soddisfazione anche per le sette ginnaste impegnate nel campionato regionale Silver LC3, tutte capaci di conquistare un posto sul podio. Nel programma base, medaglia d’oro per Margherita Rossi, prima classificata nella categoria Allieve 2.

Secondo posto e argento per Maria Gisella Gaggioli, che chiude nella categoria Allieve 3, a soli

cinque centesimi di punto dal metallo più prezioso.

Risultati straordinari anche nel programma avanzato. Ede De Santis, al debutto in questa categoria, conquista

la medaglia d’oro tra le Allieve 2 e ottiene anche il punteggio totale più alto dell’intera giornata di gara.

Medaglia d’oro anche per Gioia Greco, prima classificata nella categoria A3, anch’essa al debutto in questo

programma. Aurora Romiti conquista l’argento tra le Allieve 3, mentre Martina Radiconi sale sul gradino più alto del podio nella categoria Senior 1. Medaglia d’argento, infine, per Mia Del Ghianda, seconda classificata tra le Allieve 4.

A guidare le atlete in questo percorso sono le allenatrici Claudia Salvadore, Azzurra Terminali e Linda

Zambernardi, che ogni giorno accompagnano le ginnaste nella preparazione tecnica e nella loro crescita

sportiva. “Le prime gare rappresentano un importante banco di prova – ha diramato la società – per verificare il lavoro svolto in palestra, correggere eventuali imprecisioni e continuare a migliorare in vista dei prossimi appuntamenti.

La stagione è appena iniziata, ma i risultati ottenuti dalla Polisportiva Barbanella Uno sono già motivo di grande orgoglio. Tra medaglie d’oro, argenti e piazzamenti di rilievo, le ginnaste hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per affrontare con entusiasmo le prossime sfide”.