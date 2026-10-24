GROSSETO. Torna l’ora solare e gli italiani si preparano a spostare le lancette degli orologi indietro di un’ora. Il cambio avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, quando alle 3 del mattino gli orologi dovranno essere riportati alle 2. Si dormirà quindi un’ora in più, ma dal giorno successivo il sole tramonterà prima, con pomeriggi più corti e meno luce naturale nelle ore serali.

Il passaggio segna la fine dei sette mesi di ora legale, entrata in vigore lo scorso 29 marzo, e il ritorno all’orario invernale, che resterà in vigore fino all’ultima domenica di marzo 2027.

Quando spostare le lancette e quali orologi aggiornare

Il cambio dell’ora avverrà automaticamente nella maggior parte dei dispositivi elettronici, come smartphone, computer, tablet e smartwatch, purché sia attiva la regolazione automatica di data e ora.

Sarà invece necessario intervenire manualmente sugli orologi tradizionali, sulle sveglie, su alcuni elettrodomestici e sugli orologi delle automobili che non prevedono l’aggiornamento automatico.

Il consiglio è quello di spostare le lancette indietro di un’ora prima di andare a dormire sabato sera, così da svegliarsi domenica mattina già con l’orario corretto.

Più luce al mattino, ma il buio arriva prima

Con il ritorno dell’ora solare le giornate non diventano più corte a causa del cambio dell’orologio: la durata della luce naturale dipende infatti dall’alternarsi delle stagioni. Cambia invece la sua distribuzione nell’arco della giornata.

L’alba arriverà un’ora prima secondo l’orologio, mentre il tramonto sarà anticipato di un’ora. Un cambiamento che si farà sentire soprattutto nel pomeriggio, quando il buio arriverà prima rispetto ai giorni precedenti.

Anche in Maremma il passaggio sarà evidente, soprattutto per chi termina il lavoro nel tardo pomeriggio e per chi svolge attività sportive o all’aperto.

Ora legale, nel 2026 risparmiati oltre 90 milioni di euro

Il cambio dell’ora ha anche importanti conseguenze sui consumi energetici. Secondo i dati diffusi il 23 ottobre da Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, nei sette mesi di ora legale del 2026 l’Italia ha risparmiato oltre 90 milioni di euro, grazie a una riduzione dei consumi elettrici di circa 300 milioni di kilowattora.

Si tratta di una quantità di energia equivalente al fabbisogno medio annuo di circa 115mila famiglie italiane.

I benefici riguardano anche l’ambiente: il minor consumo di elettricità ha consentito di evitare l’emissione in atmosfera di circa 140mila tonnellate di anidride carbonica.

Guardando al lungo periodo, il risparmio è ancora più significativo. Secondo le analisi di Terna, dal 2004 al 2026 l’ora legale ha permesso all’Italia di consumare oltre 12,3 miliardi di kilowattora in meno, con un beneficio economico complessivo stimato in circa 2,4 miliardi di euro.

Ora legale tutto l’anno? Il dibattito resta aperto

Proprio i benefici energetici hanno riacceso il dibattito sull’opportunità di mantenere l’ora legale per tutti i dodici mesi, eliminando il doppio cambio annuale.

L’ipotesi è oggetto di confronto anche a livello istituzionale. Una delle ragioni a favore dell’ora legale permanente è la possibilità di sfruttare maggiormente la luce naturale nelle ore pomeridiane, riducendo il ricorso all’illuminazione artificiale.

La questione presenta però anche aspetti legati alle abitudini quotidiane e ai ritmi biologici, perché mantenere l’ora legale durante l’inverno significherebbe avere albe più tardive, soprattutto nei mesi più freddi.

Al momento non è stata approvata alcuna modifica definitiva al sistema attuale e quindi il doppio cambio dell’ora rimane in vigore.

Quando tornerà l’ora legale nel 2027

L’ora solare ci accompagnerà per i prossimi cinque mesi. Il nuovo cambio è previsto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo 2027, quando alle 2 gli orologi dovranno essere spostati avanti di un’ora, direttamente alle 3.

In quell’occasione si dormirà un’ora in meno, ma si tornerà a beneficiare di un’ora di luce in più alla sera.