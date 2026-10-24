GROSSETO – Un fine settimana tra schiarite, vento e temperature in diminuzione. In Maremma oggi, sabato 24 ottobre, il tempo migliora dopo le ultime incertezze, con il ritorno del sole su gran parte della provincia. Domani, domenica 25 ottobre, giornata più fresca, con nuvole in aumento e qualche possibile pioggia isolata.

Sabato 24 ottobre: schiarite e vento sulla costa

Il sabato sarà caratterizzato da ampie schiarite, soprattutto nel pomeriggio, anche se non si escludono brevi piovaschi locali. A Grosseto temperature tra 9 e 20 gradi. Nel nord della provincia Follonica registrerà 11-19 gradi e Massa Marittima 12-20.

Più fresco sull’Amiata, con Castel del Piano tra 8 e 14 gradi. A sud Orbetello toccherà i 20 gradi, mentre sul Monte Argentario si prevedono valori tra 11 e 15 gradi.

Attenzione al Maestrale e al mare molto mosso, soprattutto lungo la costa e sulle isole.

Domenica 25 ottobre: più fresco e nuvole in aumento

Domenica inizierà con schiarite diffuse e possibili nebbie nelle vallate interne. Dalla tarda mattinata aumenteranno le nuvole, con qualche pioggia isolata non esclusa.

A Grosseto temperature tra 7 e 19 gradi, a Follonica tra 9 e 19 e a Massa Marittima tra 10 e 17. Sull’Amiata Castel del Piano registrerà 8-15 gradi.

Nel sud della provincia Orbetello oscillerà tra 12 e 19 gradi, mentre Monte Argentario tra 10 e 14. Venti generalmente più deboli e mare in graduale attenuazione.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo