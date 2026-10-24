CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fine settimana con quattro formazioni in pista per l’Hc Castiglione. La prima squadra che doveva giocare, questo venerdì, erano gli Under 19: l’inizio del campionato era contro il Sarzana. La rinuncia però dell’Spv Viareggio e la contemporanea richiesta del Sarzana a mettere in piedi una seconda squadra hanno fatto rinviare la sfida.

In serie B la prima squadra si prepara al derby di ritorno contro il Follonica al Capannino, oggi alle 17.30 con arbitro Pier Francesco Montomoli di Grosseto. Nella gara d’andata il Castiglione superò con largo punteggio, 14-1, i giovani del Golfo. Domenica alle 11 al Casa Mora gli Under 17 La Scala attendono la B2An Academy Camaiore, per la terza giornata del campionato.

Per la serie A1 alle 18 al pala Barsacchi con arbitri Franco Ferrari di Viareggio e Matteo Righetti di Sarzana, la Blue Factor di Michele Achilli va a rendere visita ai Pumas Ancora Viareggio di Mirko Bertolucci per l’ultima fatica della Skate Italia Trophy. All’andata, all’esordio in coppa, i maremmani ebbero la meglio per 5-2 dei rossoverdi (in gol Esquibel, Raffaelli, Guarguaglini, Maldini e Santoni e doppietta di Carrieri per i viareggini), con i giovani versiliesi che comunque misero in mostra vitalità e voglia di fare.

“Sarà una bella partita – conferma il tecnico del Castiglione Achilli – e per noi un ulteriore test per capire la nostra condizione in vista del campionato, con la prima partita in casa contro il Sarzana”.

Nel Castiglione squadra confermata, mentre nei Pumas ci sarà quasi certamente il rientro di Elia Cardella reduce dai mondiali disputati in Paraguay con la Nazionale Under 19.