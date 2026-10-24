GROSSETO – E’ l’inseguitrice Reggiana la nuova sfida del Grosseto, per l’undicesimo turno di campionato nonché Giornata Biancorossa (foto d’archivio di Paolo Orlando). Una domenica cruciale, in cui i torelli cercheranno di mantenere il loro trend di prestazioni con un occhio al risultato, dopo lo spettacolare pari esterno di Livorno. Emiliani da tenere sott’occhio, vista la loro maggiore solidità in difesa rispetto ai maremmani, contro i quali non hanno mai perso.

“Arriviamo abbastanza bene come lavoro e disponibilità – ha commentato il mister Indiani – rispetto alle settimane precedenti mi sembra di stare leggermente meglio anche sotto questo punto di vista. Sabattini? E’ uno di quelli usciti contro il Livorno e in dubbio. Dobbiamo fare sempre quello che sappiamo fare. La Reggiana l’anno scorso era in serie B, come società e guida tecnica è una delle favorite per la vittoria finale, ha un organico di valore e dobbiamo averne massimo rispetto come per tutte. Tenteremo di fare il nostro stesso tipo di gara, vedremo se loro saranno bravi ad impedircelo”.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Carlo Zecchini.

In un clima molto entusiasta, con alcuni manifesti sparsi in città con l’invito “Tutti allo stadio”, finora sono stati venduti oltre 1200 biglietti, di cui quasi trecento ospiti. Presenti allo Zecchini come ospiti anche i bambini e i ragazzi del Circolo Pattinatori Grosseto.

Il programma dell’11a giornata del girone B di Serie C:

Ostiamare-Vado

Perugia-Pescara

Pineto-Gubbio

Atalanta U23-Campobasso

Sambenedettese-Livorno

Spezia-Latina

Vis Pesaro-Ravenna

Forlì-Pianese

Grosseto-Reggiana

Torres-Guidonia Montecelio