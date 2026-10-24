BAGNO DI GAVORRANO – Dopo la sfida tra la seconda e la prima della classe, terminata con un pareggio per 1-1 al Malservisi-Matteini tra Follonica Gavorrano e Prato, domani domenica i biancorossoblù torneranno in campo al Buon Riposo di Seravezza per affrontare la terza forza del girone E di Serie D.

I ragazzi di Manni scenderanno in campo alle 14.30 dopo il cambio dell’ora, contro una formazione che ha ottenuto appena due punti in meno rispetto ai minerari – 16 contro 14 – segnando però 4 gol in più (15 quelli messi a segno dai padroni di casa, 11 quelli di Pino e compagni), con lo stesso numero di reti subite, appena 5 in otto giornate.

Ennesima partita ostica quindi in un girone che sta dando spettacolo già da inizio stagione, considerando il livello altissimo dimostrato da tutte le formazioni impegnate.

Dopo il boccone amaro del gol fantasma subito con il Prato il vicepresidente Claudio Trapanese cerca la quadra per ripartire. “Abbiamo un ambiente positivo, i ragazzi sono coesi e non c’è mai una discussione fuori luogo – analizza –. Sono presenti, pronti e preparati. Il mister è una persona squisita che sa interloquire con loro. Con il Seravezza speriamo di proseguire il nostro trend. É una squadra ostica che negli ultimi anni ci ha fatto soffrire, ma siamo fiduciosi perché la squadra sta andando molto bene”.

Quello tra Seravezza Pozzi e Follonica Gavorrano è un grande classico del girone E di Serie D. Nell’andata dello scorso anno la gara disputata al Buon Riposo è terminata sul 2-1 per il Seravezza, nonostante il momentaneo pareggio che per qualche minuto aveva riportato il match in equilibrio. Al ritorno è invece uscito il segno X, con un pari per 1-1.

Nei due confronti della stagione 2024/25 ad avere la meglio è stato il Seravezza in entrambi i casi: nel girone di andata la sfida del Buon Riposo è terminata sull’1-0 per i padroni di casa, mentre nel ritorno al Malservisi-Matteini gli ospiti hanno battuto i biancorossoblù con il risultato di 0-2.

I precedenti sei incontri sono stati invece a favore del Follonica Gavorrano: nella stagione 2023/24 nel girone di andata era arrivata una bella vittoria esterna per 1-2. Nel ritorno il 3-0 casalingo per il Follonica Gavorrano.

Le due squadre si erano appunto incontrate diverse volte anche negli ultimi anni. Il match forse più importante è probabilmente quello della stagione 2021/22: nonostante il diverso girone le due formazioni si erano infatti sfidate in Coppa Italia di Serie D, con una vittoria per 3-1 ad opera del Follonica Gavorrano, arrivando poi alla successiva vittoria del torneo.

Ex di turno il difensore Gino Bernardini, fresco di trasferimento dopo l’ultima stagione disputata con il Follonica Gavorrano, il centrocampista offensivo Lorenzo Lepri, in biancorossoblù nella stagione 2019/20 e il trequartista Damiano Rinaldini, tra i minerari nella seconda parte dello scorso anno.