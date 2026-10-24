Foto di repertorio

STICCIANO – Tutto pronto per la nona edizione della Sticciano Saliscendi Run, sedicesima tappa del circuito podistico Uisp Corri nella Maremma 2026. L’appuntamento per tutti gli appassionati di corsa e gli agonisti del territorio è fissato per domenica 25 ottobre. La manifestazione, organizzata dal Team Marathon Bike sotto l’egida Uisp, si svilupperà sul classico e impegnativo tracciato di 9 chilometri, con ritrovo previsto a partire dalle 8,30 e partenza ufficiale alle 10 da via dei Mille a Sticciano Scalo.

Una prova affascinante e selettiva che richiama ogni anno i principali protagonisti del movimento podistico locale, pronti a confrontarsi con una storia già ricca di record e numeri significativi. I primati da battere sul percorso appartengono a Gabriele Lubrano, che nel maschile fermò il cronometro a 30’58”, e a Marcella Municchi, capace di fissare il limite femminile a 37’42”. Proprio la Municchi detiene la palma di atleta più vincente nella storia della competizione con 4 successi complessivi, seguita a quota 2 vittorie da Jacopo Boscarini, Francesco Iacomelli e dallo stesso Gabriele Lubrano. Tra le società, il dominio nell’albo d’oro appartiene all’Atletica Costa d’Argento, forte di 10 affermazioni totali.

L’albo d’oro della competizione ripercorre le tappe di una gara diventata ormai un classico del calendario autunnale: nel 2017 si imposero Jacopo Boscarini e Antonella Ottobrino, seguiti nel 2018 dalle vittorie di Francesco Iacomelli ed Emanuela Grewing. Il 2019 vide il trionfo di Fabio Ansano e Katarzyna Anna Stankiewicz, mentre nel 2021 (dopo la pausa del 2020) fu la volta di Francesco Iacomelli e Marika Di Benedetto. Nel 2022 salirono sul gradino più alto del podio Jacopo Boscarini e Marcella Municchi, con la Municchi capace di concedere il bis e la tripletta nel 2023 e nel 2024 in accoppiata con i successi maschili di Gabriele Lubrano. L’ultima edizione, disputata nel 2025, ha visto infine le affermazioni di Beniamin Benedic nel maschile e ancora di Marcella Municchi nel femminile.

I podisti avranno a disposizione un tempo massimo di 1 ora e 15 minuti per completare la prova, termine oltre il quale l’organizzazione non potrà garantire la totale chiusura del percorso e l’assistenza. Un nuovo ed entusiasmante capitolo del trofeo Uisp è pronto così ad andare in scena lungo le strade di Sticciano.