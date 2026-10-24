GROSSETO – Un riconoscimento prestigioso per l’impegno al servizio delle istituzioni e della collettività.

Il consigliere del Comune di Grosseto Ciro Cirillo ha ricevuto alla Camera dei deputati il premio “Eccellenze 2026”, promosso dall’Intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, aree fragili e isole minori”, «per aver unito il servizio nelle Forze armate e l’impegno istituzionale, mettendo preparazione, disciplina e competenza strategica al servizio della comunità e dello Stato». Consigliere comunale ed ex consigliere provinciale, Cirillo è attualmente ufficiale del 4° Stormo Caccia dell’Aeronautica militare di Grosseto.

Il premio “Eccellenze 2026” nasce con l’obiettivo di valorizzare personalità che, in diversi ambiti, hanno contribuito alla crescita e alla vita del Paese, richiamando l’attenzione anche su realtà territoriali troppo spesso lontane dai principali riflettori nazionali. Tra gli altri premiati figurano il procuratore Nicola Gratteri, il giornalista Marco Travaglio e il cardinale Matteo Zuppi.

«Ricevere un premio di questo valore è per me motivo di grande orgoglio e profonda emozione – commenta Cirillo –. Essere inserito accanto a personalità che ogni giorno rappresentano punti di riferimento nei rispettivi ambiti rende questo premio ancora più significativo».

«Questo è un riconoscimento che parla di comunità – continua il consigliere –. Parla della mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto. Parla dei colleghi incontrati negli anni di servizio nell’Aeronautica militare. Parla delle mie radici campane e, soprattutto, parla di Grosseto, la città che mi ha accolto e nella quale ho scelto di impegnarmi anche in politica. È qui che è maturata la volontà di mettere la mia esperienza a disposizione del territorio, lavorando insieme a tante persone straordinarie da cui ho imparato molto e che continuano ad arricchire il mio percorso umano e amministrativo».

«Desidero condividere questo riconoscimento anche con i compagni e le compagne del Partito democratico, con cui porto avanti quotidianamente un impegno fatto di ascolto, confronto e attenzione ai bisogni della comunità. Credo che la buona politica nasca proprio dalla capacità di mettersi al servizio degli altri, costruendo opportunità e risposte concrete per il territorio».

«Un sincero ringraziamento va all’onorevole Alessandro Caramiello, promotore di questa importante iniziativa, alla senatrice Felicia Gaudiano, all’ex ministra della Difesa Elisabetta Trenta e al professore Adriano La Femina, componenti dell’Intergruppo parlamentare, per l’attenzione e la fiducia dimostrate», conclude Ciro Cirillo.